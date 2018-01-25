Вылов минтая в Охотском море идет с превышением 2017 года в 35%

По оперативным данным на 22 января 2018 года, российские рыбаки в Охотском море добыли 149 тыс. тонн минтая (13,9% от квоты вылова), что на 38,7 тыс. тонн, или 35% выше уровня 2017 года. Объем добычи тихоокеанской сельди достиг 3,1 тыс. тонн, сообщает ЕНВ со ссылкой на Росрыболовство.

На промысле минтая и сельди в Охотском море работают 117 добывающих и 2 обрабатывающих судна, количество единиц флота постепенно увеличивается. Лов краба, креветки и донно-пищевых объектов ведут 42 судна.

В настоящее время ледовая обстановка начинает меняться. Происходит вынесение полей мелкобитого льда в районы промысла сельди, по всей акватории усиливается влияние штормовых ветров. Суда, работающие в районе ледовой кромки (крупнотоннажный флот на промысле сельди и краболовы в заливе Шелихова), получили предупреждения о возможной резкой смене ледовой обстановки. Остальной добывающий флот ведет лов на чистой воде.

Безопасность работы судов в экспедиции в отчетный период осуществлял спасатель "Преданный". Аварийных ситуаций зафиксировано не было.

В Северо-Охотоморской подзоне в минувшую неделю флот не работал из-за сложной ледовой обстановки, несмотря на наличие устойчивых скоплений минтая.

В Западно-Камчатской подзоне работают восемь судов. Промысловая обстановка не стабильна, уловы варьируются от 30 до 50 тонн на судосутки промысла.

В Камчатско-Курильской подзоне сосредоточена основная часть флота – 67 судов. Промысловая обстановка удовлетворительна, но нестабильна. Уловы варьируются от 95 до 120 тонн на судосутки.

На Северных Курилах в минувшие семь дней работало около 9 судов. Промысловая обстановка также нестабильна, уловы колеблются от 20 до 80 тонн на судосутки.

В районе находится 28 ед. транспорта, 12-15 из них – под погрузкой ежедневно, остальные – в ожидании накопления продукции на промысловых судах и переходах. За отчетный период снялись в порт 15 ед. транспорта различной емкости.

На контроле работы флота и обеспечения погрузочных работ находятся 34 инспектора морской охраны и одно патрульное судно. Простоев судов на перегрузах не наблюдалось.

В экспедиции 12 наблюдателей из ФГБНУ "ТИНРО-Центр", "КамчатНИРО" и "МагаданНИРО".

Согласно прогнозу специалистов ФГБНУ "ТИНРО-Центр", в ближайшие семь дней обстановка останется благоприятной для промысла в Камчатско-Курильской подзоне, на юге Западно-Камчатской подзоны можно ожидать появления промысловых скоплений минтая, при этом усиление ветра вновь спровоцирует нестабильность ледовой ситуации. В восточной части моря будет происходить уплотнение льда, ветра усилят вынос мелкобитого льда из залива Шелихова в западную часть акватории. Добывающим судам рекомендовано заходить в поля битого льда с особой осторожностью. Ледовые поля в акватории быстро расширяются, процент заполнения поверхности Охотского моря уже превысил данные на аналогичную дату 2017 года.

По данным Приморского территориального управления, холодильные мощности Приморского края загружены на 65,4% (в аналогичный период прошлого года – 83,9%). Стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы составляет в среднем 9,5 руб./кг (в аналогичный период 2017 года – 13 руб./кг). По состоянию на 22 января 2018 года, в западные районы страны отправлено три ускоренных поезда с рыбопродукцией.