Минобороны рассказало о военно-морском сотрудничестве России и Вьетнама

Заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин подвел итоги официального визита во Вьетнам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и рассказал о том, как в настоящее время развивается военно-морское сотрудничество России и Вьетнама, сообщает ЕНВ.

"Контакты по линии флотов двух стран активно развиваются", - сказал Александр Фомин, подводя итоги официального визита министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу во Вьетнам.

Он напомнил, что ежегодно проходят заседания российско-вьетнамской рабочей группы по военно-морскому сотрудничеству.

"Будем рады принять корабли Военно-морских сил (ВМС) Вьетнама во Владивостоке. Этот вопрос сейчас прорабатывается нашими коллегами", - сообщил генерал-лейтенант. По его словам, на регулярной основе осуществляются неофициальные визиты и деловые заходы кораблей Тихоокеанского флота в порты Вьетнама.

Также Александр Фомин отметил, что вьетнамская сторона в июне 2017 года ратифицировала соглашение об упрощенном заходе военных кораблей в российские и вьетнамские порты, что является лучшим доказательством взаимодействия наших стран в военном-морской сфере, тем более, что подобного договора Вьетнам не заключал больше ни с одной страной.