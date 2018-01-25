Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

24 января 2018, 11:50
Минобороны рассказало о военно-морском сотрудничестве России и Вьетнама

Минобороны рассказало о военно-морском сотрудничестве России и Вьетнама

Заседания российско-вьетнамской рабочей группы по сотрудничеству в военно-морской сфере состоятся в первом квартале 2018 года

Заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин подвел итоги официального визита во Вьетнам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и рассказал о том, как в настоящее время развивается военно-морское сотрудничество России и Вьетнама, сообщает ЕНВ.

"Контакты по линии флотов двух стран активно развиваются", - сказал Александр Фомин, подводя итоги официального визита министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу во Вьетнам.

Он напомнил, что ежегодно проходят заседания российско-вьетнамской рабочей группы по военно-морскому сотрудничеству.

"Будем рады принять корабли Военно-морских сил (ВМС) Вьетнама во Владивостоке. Этот вопрос сейчас прорабатывается нашими коллегами", - сообщил генерал-лейтенант. По его словам, на регулярной основе осуществляются неофициальные визиты и деловые заходы кораблей Тихоокеанского флота в порты Вьетнама.

Также Александр Фомин отметил, что вьетнамская сторона в июне 2017 года ратифицировала соглашение об упрощенном заходе военных кораблей в российские и вьетнамские порты, что является лучшим доказательством взаимодействия наших стран в военном-морской сфере, тем более, что подобного договора Вьетнам не заключал больше ни с одной страной.

Метки: Вьетнам, Минобороны, ТОФ

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Последние новости

США приняли новые санкции в отношении китайских и северокорейских лицСША приняли новые санкции в отношении китайских и северокорейских лиц
сегодня, 14:20
В их числе северокорейская фирма, расположенная во Владивостоке
Более 6 миллиардов рублей намерен вложить инвестор в создание морской фермы в ПриморьеБолее 6 миллиардов рублей намерен вложить инвестор в создание морской фермы в Приморье
сегодня, 13:00
Она будет находиться в бухте Краковка
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризисаВиктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
сегодня, 12:00
Новый директор Владивостокского офиса юридической фирмы "Русин и Векки" рассказал о компании, состоянии рынка юридических услуг и планах на будущее

От первого лица

Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен

Самые популярные

Горячие обсуждения

12.01.2018 13:00
В Приморье появится завод по производству газомоторного топлива 1
19.01.2018 19:10
Кормить кур антибиотиками можно, но осторожно 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+