Работа мусоросжигательного завода во Владивостоке признана экологически безопасной

Вчера, 22 января, в актовом зале администрации Владивостока состоялось совещание по вопросу "Соблюдение природоохранного законодательства в результате деятельности мусоросжигательного завода МУПВ "Спецзавод №1", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В мероприятии приняли участие руководитель Управления Росприроднадзора по Приморскому краю Иван Шабалин, первый заместитель главы администрации Владивостока Константин Лобода, и.о. Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора Оксана Самойленко, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Дмитрий Маслов, директор МУПВ "Спецзавод №1" Евгений Ширяев, директор Центральной лаборатории анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Приморскому краю Александр Чупров, директор краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Коршенко, представители городской и краевой администраций, думы Владивостока, общественники.

Как отметил вице-мэр Константин Лобода, "Спецзавод №1" является единственным предприятием во Владивостоке, который осуществляет обезвреживание и размещение всего объема твердых бытовых отходов, образующихся на территории города. В состав МУПВ "Спецзавод №1" входят две промышленные площадки: мусоросжигательный завод на ул. Бородинской, 28 и Комплекс по переработке ТБО на ул. Холмистой, 1.

Владивостокский мусоросжигательный завод был построен в 1979 году по проекту института "Гипрокоммунэнерго" в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР. Сейчас на предприятии трудятся 230 рабочих.

"Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приморскому краю в отношении "Спецзавода №1" в части соблюдения законодательства РФ в области охраны атмосферного воздуха проводятся проверки на регулярной основе. Только в прошлом году в Управление Росприроднадзора по Приморскому краю поступило 69 обращений граждан по вопросам неблагоприятной экологической обстановки в области охраны атмосферного воздуха в районе Второй Речки и микрорайона Снеговая Падь, – рассказал Иван Шабалин. – В отношении мусоросжигательного завода в 2017 году было проведено одно административное расследование и две согласованные с прокуратурой внеплановые выездные проверки. Проверки проходили совместно со специалистами ЦЛАТИ по Приморскому краю для проведения анализа отбора проб атмосферного воздуха. По результатам лабораторного исследования превышение предельно допустимых нормативов не обнаружено".

Иван Шабалин также отметил, что по поручению президента России от 14.12.2017 г. "О проведении проверки соблюдения требований законодательства в области окружающей среды и законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при эксплуатации мусоросжигательного завода, расположенного в микрорайоне Снеговая Падь", совместно с представителями Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры были проведены отборы проб: первый отбор проб – при работе одного котлоагрегата, второй – при работе двух котлоагрегатов, третий отбор проб происходил в ночное время суток. По результатам всех трех замеров качество атмосферного воздуха соответствует гигиеническим нормам.

"По заявкам Управления Росприроднадзора по Приморскому краю только в декабре прошлого года было выполнено 145 проб атмосферного воздуха в районе "Спецзавода №1". Отборы проб проводились в дневное и ночное время суток. Повторный отбор проб проходил 11 января, было отобрано 30 проб, – рассказал Александр Чупров. – Результаты анализов промвыбросов в атмосферный воздух не превышают нормируемые показатели по 34 химическим веществам".

По словам Дмитрия Маслова, с 2012 года Роспотребнадзор регулярно проводит санитарно-гигиенический мониторинг качества атмосферного воздуха в трех контрольных точках (ул. Бородинская, 41-а; ул. Адмирала Горшкова, 3; ул. Тухачевского, 28). Мониторинг осуществляется два раза в неделю дважды в сутки. С 2012 года по 2017 год было проведено 8 088 исследований. По их результатам качество атмосферного воздуха соответствует гигиеническим нормам.

"Мы в полной мере обеспечиваем выполнение санитарного и экологического законодательства, – рассказал директор "Спецзавода №1" Евгений Ширяев. – Мусоросжигательный завод на улице Бородинской обезвреживает 30% коммунальных и бытовых отходов, поступающих от населения, это около 150-200 тонн отходов в сутки. Обезвреживание происходит путем сжигания мусора при температуре 1000-1200 градусов. В результате сжигания вырабатывается тепловая энергия в виде пара, которая затем используется для отопления жилых домов Советского района и собственных нужд завода. За время эксплуатации завода нарушений, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, выявлено не было".

Директор предприятия рассказал, что с момента запуска в работу "Спецзавода № 1" и до 2002 года на предприятии работали электрофильтры, которые улавливали твердые частицы (пыль) и в меньшей степени – химический состав. За годы работы электрофильтры износились, и в 2002 году была проведена модернизация газоочистного оборудования завода: были установлены современные и эффективные фильтры типа "батарейные циклоны". После этого уровень выбросов загрязняющих примесей в атмосферу радикально снизился. В 2014 году модернизирована система контроля за работой котлов, что также позволило уменьшить вредные выбросы.

"Для нас очень важно, чтобы завод работал согласно установленным нормам, – отметил присутствующий на совещании руководитель Фонда развития города Владивостока "Горожанин и гражданин" Сергей Мильвит. – Мы будем продолжать общаться с населением и органами власти и контролировать процесс модернизации завода. Хочется, чтобы наш завод не закрывали – закрыть-то проще всего. Но люди потеряют рабочие места, это не очень хорошо, так как всем надо кормить свои семьи".

Напомним, для более качественной очистки газов на "Спецзаводе №1" в 2017 году приступили к модернизации предприятия. В дополнение к существующему газоочистному оборудованию уже установлен первый рукавный фильтр, который прошел тестовую настройку без нагрузки. Сейчас проводятся его пусконаладочные работы и параллельно осуществляется монтаж второго фильтра. В конце февраля во Владивосток пребывает специалист завода-изготовителя (АО "Спейс-мотор") для проведения пусконаладочных работ.

По словам специалистов, дополнительное очистное оборудование позволит повысить эффективность очистки газов из мусоросжигательных котлов и сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух до 99%.