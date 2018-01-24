Власти Южной Кореи объявили о сроках прекращения анонимной криптоторговли

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи установила срок, с которого будет запрещены регистрация и ведение анонимных криптовалютных учетных записей в стране. Начиная с 30 января, "криптовалютчики" Южной Кореи должны будут использовать реальные банковские счета, чтобы осуществлять привычные операции, сообщает ЕНВ.

Как только данные изменения вступят в силу, инвесторы смогут вкладывать средства в криптовалюты, только в случае если их имя в учетной записи криптобиржи будет совпадать с банковскими сведениями. Таким образом южнокорейское правительство стремится контролировать криптобиржи, чтобы избежать массовых спекуляций на новом рынке.

Кроме того, согласно официальному заявлению министерства финансов Южной Кореи, правительство утвердило план по борьбе с отмыванием денег при операциях с криптовалютами. В нем описываются ситуации, при которых биржи должны обратить внимание на потенциальную незаконную деятельность. В частности, если сумма таких операций превышает 10 миллионов вон в день, это уже должно вызывать подозрения. То же самое касается, если по одной и той же транзакции будет осуществлен перевод в размере 20 миллионов вон за неделю.

Под новые запреты подпадут и иностранные граждане, которые пользуются услугами южнокорейских криптовалютных бирж в режиме онлайн. Как указано в заявлении Минфина страны, несовершеннолетние граждане и граждане иностранных государств не смогут пройти регистрации своих имен, и, следовательно, уйдут с рынка.

Три крупные криптовалютные биржи Южной Кореи уже заявили о том, что они уже готовы к планируемым изменениям. В частности, представители биржи Coinone подтвердили введение соответствующих изменений, начиная с 30 января. "В соответствии с новыми требованиями, шесть банков страны будут обеспечивать связь с биржами – NongHyup, KookMin, Shinhan, KEBHana, IBK и JB Bank. Что касается Coinone, наши пользователи должны быть зарегистрированы в банке NongHyup", - заявили в компании.

Также 19 января, в своем официальном блоге криптобиржа Korbit заявила, что существующие методы внесения средств будут изменены в этом месяце. Представители биржи добавили, что пользователи должны иметь учетную запись Shinhan Bank, зарегистрированную под их именем. Согласно сообщению южнокорейского информационного агентства Yonhap, в "обменнике" Bithumb также заявили, что примут новые изменения в соответствии с требованиями правительства.