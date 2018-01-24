Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Южная Корея

24 января 2018, 00:00
Власти Южной Кореи объявили о сроках прекращения анонимной криптоторговли

Власти Южной Кореи объявили о сроках прекращения анонимной криптоторговли

Изменения вступят в силу 30 января

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи установила срок, с которого будет запрещены регистрация и ведение анонимных криптовалютных учетных записей в стране. Начиная с 30 января, "криптовалютчики" Южной Кореи должны будут использовать реальные банковские счета, чтобы осуществлять привычные операции, сообщает ЕНВ.

Как только данные изменения вступят в силу, инвесторы смогут вкладывать средства в криптовалюты, только в случае если их имя в учетной записи криптобиржи будет совпадать с банковскими сведениями. Таким образом южнокорейское правительство стремится контролировать криптобиржи, чтобы избежать массовых спекуляций на новом рынке.

Кроме того, согласно официальному заявлению министерства финансов Южной Кореи, правительство утвердило план по борьбе с отмыванием денег при операциях с криптовалютами. В нем описываются ситуации, при которых биржи должны обратить внимание на потенциальную незаконную деятельность. В частности, если сумма таких операций превышает 10 миллионов вон в день, это уже должно вызывать подозрения. То же самое касается, если по одной и той же транзакции будет осуществлен перевод в размере 20 миллионов вон за неделю. 

Под новые запреты подпадут и иностранные граждане, которые пользуются услугами южнокорейских криптовалютных бирж в режиме онлайн. Как указано в заявлении Минфина страны, несовершеннолетние граждане и граждане иностранных государств не смогут пройти регистрации своих имен, и, следовательно, уйдут с рынка.

Три крупные криптовалютные биржи Южной Кореи уже заявили о том, что они уже готовы к планируемым изменениям. В частности, представители биржи Coinone подтвердили введение соответствующих изменений, начиная с 30 января. "В соответствии с новыми требованиями, шесть банков страны будут обеспечивать связь с биржами – NongHyup, KookMin, Shinhan, KEBHana, IBK и JB Bank. Что касается Coinone, наши пользователи должны быть зарегистрированы в банке NongHyup", - заявили в компании.

Также 19 января, в своем официальном блоге криптобиржа Korbit заявила, что существующие методы внесения средств будут изменены в этом месяце. Представители биржи добавили, что пользователи должны иметь учетную запись Shinhan Bank, зарегистрированную под их именем. Согласно сообщению южнокорейского информационного агентства Yonhap, в "обменнике" Bithumb также заявили, что примут новые изменения в соответствии с требованиями правительства. 

Метки: запрет, изменения, криптовалюта, регулирование

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Власти Ю. Кореи и КНР договорились о расширении сети автомобильных паромных переправ между странамиВласти Ю. Кореи и КНР договорились о расширении сети автомобильных паромных переправ между странами
19 января 2018, 16:00
Теперь паромы между Кунсаном (РК) и Шидао (КНР) будут курсировать шесть раз в неделю
Интенсив-туры в Корею набирают оборотыИнтенсив-туры в Корею набирают обороты
17 января 2018, 17:50
В 2017 году НОТК успешно запустила свою новую программу поддержки для направления
В Южной Корее представили дизайн почтовых марок, посвящённых Паралимпиаде в ПхёнчханеВ Южной Корее представили дизайн почтовых марок, посвящённых Паралимпиаде в Пхёнчхане
17 января 2018, 14:40
Каждая марка будет продаваться за 330 вон, начиная с этой недели

Последние новости

Синдзо Абэ посетит церемонию открытия ОИ в Пхёнчхане, несмотря на конфликт между двумя странамиСиндзо Абэ посетит церемонию открытия ОИ в Пхёнчхане, несмотря на конфликт между двумя странами
сегодня, 14:10
Недавно между Японией и Южной Кореей обострился конфликт по поводу статуса корейских "жриц любви" японских военных в годы Второй мировой войны
Сразу три вируса гриппа "гуляют" в ПриморьеСразу три вируса гриппа "гуляют" в Приморье
сегодня, 14:00
Тем не менее, специалисты утверждают, что ситуация для этого времени года стабильная
В японской префектуре Гумма произошло извержение вулканаВ японской префектуре Гумма произошло извержение вулкана
сегодня, 13:00
В результате природного катаклизма один человек погиб и 11 – пострадали

От первого лица

Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО

Самые популярные

Горячие обсуждения

11.01.2018 13:20
Работа Владивостокского цирка требует оптимизации 1
12.01.2018 13:00
В Приморье появится завод по производству газомоторного топлива 1
19.01.2018 19:10
Кормить кур антибиотиками можно, но осторожно 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+