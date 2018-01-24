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Фоторепортажи

23 января 2018, 23:30
30 новых плацкартных вагонов поступили на Дальневосточную железную дорогу – филиал ОАО "РЖД"
30 новых плацкартных вагонов поступили на Дальневосточную железную дорогу – филиал ОАО "РЖД"
30 новых плацкартных вагонов поступили на Дальневосточную железную дорогу – филиал ОАО "РЖД"
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Все составы пассажирского поезда "Владивосток – Москва" пополнятся новыми плацкартными вагонами

30 новых плацкартных вагонов поступили на Дальневосточную железную дорогу – филиал ОАО "РЖД"

23 января на территории пассажирского ванного депо Владивосток состоялась презентация новых плацкартных вагонов дальнего следования производства ОАО "Тверской вагоностроительный завод", сообщает ЕНВ.

Новые вагоны включают не только претерпели кардинальные изменения во внешнем виде, но и, прежде всего, характеризуются новейшим оснащением. Например, поезда модели 61441 снабжены системами видеонаблюдения, душами и биотуалетами, а также электропитанием и USB-портами. Также, в каждом купе размещены электронные табло, на которых отображены показатели системам жизнеобеспечения, температура внутри вагона и за бортом.

"Если учитывать всю территорию Дальнего Востока, то только во Владивосток прибыли вагоны данного типа, чему мы несомненно рады. Данные модели появились ещё весной 2017 года, в эксплуатацию сразу же были выпущены 10 составов. Они показали себя с лучшей стороны, поэтому по отношению качество/ практичность они соответствует всем параметрам", - рассказывает и.о. начальника депо, главный инженер Валентин Порва.

Отметим, что никаких изменений в стоимости проезда на новых составах не предполагаются. Напомним, что оставшиеся 20 вагонов начнут свою работу уже в скором времени, как только получат свои номера. Они также будут следовать по направлению №099 /100 "Владивосток-Москва".

Метки: вагоны, депо, РЖД

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