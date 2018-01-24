Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

23 января 2018, 20:50
Курс биткойна упал на 11%

Курс биткойна упал на 11%

За последние сутки на Coinbase он достиг минимума в 10 050 долларов

Как отмечает Yonhap News Agency, снижение курса биткойна произошло на фоне сообщения правительства Южной Кореи о поналоговом обложении криптовалютных бирж страны на 24,2%, сообщает ЕНВ.

Биткойн и другие ведущие цифровые валюты резко снизились в цене в понедельник утром. Биткойн ненадолго упал до минимума в 10 050 долларов США, что составило около 11 процентов падения. По состоянию на 20:50 по владивостокскому времени, курс биткойна составляет почти 10 388 долларов США на Coinbase, ведущей американской торговой площадке по сделкам с криптовалютами.

По данным CoinMarketCap, Ethereum упал ниже уровня в 1000 долларов и стоил примерно на 10 процентов ниже, чем ранее. Его стоимость составила 943 доллара. По данным того же сервиса, Ripple, третья по величине цифровая валюта, упала на 14,5% до 1,18 долл. США.

Снижение цен произошло на фоне появления конкретной информации о регулировании рынка криптовалют в Южной Корее. Власти этой страны стремятся ограничить чрезмерные спекуляции на новом рынке.

В правительстве Южной Кореи в понедельник сообщили, что в этом году власти будут взимать до 24,2 процента подоходного налога с биткойн-бирж страны. Об этом сообщается на страницах южнокорейского информационного агентства Yonhap. Эксперты считают, что следующим шагом кабмина Республики Корея может стать введение налогообложения на криптовалютные транзакции. По данным информационного агентства, правительство также планирует ввести обязательство для биткойн-бирж по предоставлению информации банкам о своих пользователях.

По данным CryptoCompare, торговля биткойнами на южнокорейском рынке составляет 4 процента от всего мирового объема торговли. Напомним, что в середине прошлой недели курс почти всех криптовалют также резко упал на фоне опасений рынка по поводу ужесточения регулирования в Южной Корее и Китае. Биткойн тогда упал даже ниже уровня в 10 тысяч долларов за единицу, именно столько он стоил еще в конце ноября 2017 года.

В прошлый вторник, перед обвалом курса, министр финансов Южной Кореи Ким Донг-Йон сказал в ходе радиоинтервью, что закрытие биткойн-бирж по-прежнему остается одним из вариантов, который рассматривает правительство. Однако, вопреки прогнозам скептиков, цены на криптовалютном рынке стабилизировались к концу прошлой недели.

До этого в конце декабря правительство Южной Кореи объявило о запрете на регистрацию новых криптовалютных счетов и об обязанности пользователей использовать настоящие имена при осуществлении сделок. Эксперты высказывают мысли о том, что снижение цен на биткойн может сыграть и положительную роль, поскольку гораздо проще купить эту валюту за 9 тысяч долларов, чем, к примеру, за 25. Иными словами, снижение стоимости криптовалюты может вновь активизировать рынок.

Метки: биткойн, криптовалюта, курс, Южная Корея

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Последние новости

Синдзо Абэ посетит церемонию открытия ОИ в Пхёнчхане, несмотря на конфликт между двумя странамиСиндзо Абэ посетит церемонию открытия ОИ в Пхёнчхане, несмотря на конфликт между двумя странами
сегодня, 14:10
Недавно между Японией и Южной Кореей обострился конфликт по поводу статуса корейских "жриц любви" японских военных в годы Второй мировой войны
Сразу три вируса гриппа "гуляют" в ПриморьеСразу три вируса гриппа "гуляют" в Приморье
сегодня, 14:00
Тем не менее, специалисты утверждают, что ситуация для этого времени года стабильная
В японской префектуре Гумма произошло извержение вулканаВ японской префектуре Гумма произошло извержение вулкана
сегодня, 13:00
В результате природного катаклизма один человек погиб и 11 – пострадали

От первого лица

Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО

Самые популярные

Горячие обсуждения

11.01.2018 13:20
Работа Владивостокского цирка требует оптимизации 1
12.01.2018 13:00
В Приморье появится завод по производству газомоторного топлива 1
19.01.2018 19:10
Кормить кур антибиотиками можно, но осторожно 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+