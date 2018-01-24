Курс биткойна упал на 11%

Как отмечает Yonhap News Agency, снижение курса биткойна произошло на фоне сообщения правительства Южной Кореи о поналоговом обложении криптовалютных бирж страны на 24,2%, сообщает ЕНВ.

Биткойн и другие ведущие цифровые валюты резко снизились в цене в понедельник утром. Биткойн ненадолго упал до минимума в 10 050 долларов США, что составило около 11 процентов падения. По состоянию на 20:50 по владивостокскому времени, курс биткойна составляет почти 10 388 долларов США на Coinbase, ведущей американской торговой площадке по сделкам с криптовалютами.

По данным CoinMarketCap, Ethereum упал ниже уровня в 1000 долларов и стоил примерно на 10 процентов ниже, чем ранее. Его стоимость составила 943 доллара. По данным того же сервиса, Ripple, третья по величине цифровая валюта, упала на 14,5% до 1,18 долл. США.

Снижение цен произошло на фоне появления конкретной информации о регулировании рынка криптовалют в Южной Корее. Власти этой страны стремятся ограничить чрезмерные спекуляции на новом рынке.

В правительстве Южной Кореи в понедельник сообщили, что в этом году власти будут взимать до 24,2 процента подоходного налога с биткойн-бирж страны. Об этом сообщается на страницах южнокорейского информационного агентства Yonhap. Эксперты считают, что следующим шагом кабмина Республики Корея может стать введение налогообложения на криптовалютные транзакции. По данным информационного агентства, правительство также планирует ввести обязательство для биткойн-бирж по предоставлению информации банкам о своих пользователях.

По данным CryptoCompare, торговля биткойнами на южнокорейском рынке составляет 4 процента от всего мирового объема торговли. Напомним, что в середине прошлой недели курс почти всех криптовалют также резко упал на фоне опасений рынка по поводу ужесточения регулирования в Южной Корее и Китае. Биткойн тогда упал даже ниже уровня в 10 тысяч долларов за единицу, именно столько он стоил еще в конце ноября 2017 года.

В прошлый вторник, перед обвалом курса, министр финансов Южной Кореи Ким Донг-Йон сказал в ходе радиоинтервью, что закрытие биткойн-бирж по-прежнему остается одним из вариантов, который рассматривает правительство. Однако, вопреки прогнозам скептиков, цены на криптовалютном рынке стабилизировались к концу прошлой недели.

До этого в конце декабря правительство Южной Кореи объявило о запрете на регистрацию новых криптовалютных счетов и об обязанности пользователей использовать настоящие имена при осуществлении сделок. Эксперты высказывают мысли о том, что снижение цен на биткойн может сыграть и положительную роль, поскольку гораздо проще купить эту валюту за 9 тысяч долларов, чем, к примеру, за 25. Иными словами, снижение стоимости криптовалюты может вновь активизировать рынок.