Приморские депутаты согласовали список кандидатов в члены Общественной палаты

Комитет по региональной политике и законности согласовал список кандидатов в члены Общественной палаты от Законодательного Собрания Приморского края для утверждения нового представителя в связи с прекращением полномочий Виталия Веркеенко, избранного в декабре прошлого года главой города Владивостока, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.
В соответствии с законодательством нового члена Общественной палаты краевой парламент выберет из числа кандидатов, ранее выдвинутых некоммерческими организациями, в том числе региональными общественными объединениями. Напомним, что при формировании нового состава Общественной палаты в 2016 году на рассмотрение депутатов был предложен 31 кандидат, 10 из которых были утверждены.
Как сообщил председатель комитета Джамбулат Текиев, новый представитель Общественной палаты будет определен по результатам тайного голосования на очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края 31 января из числа кандидатов, подтвердивших свое согласие.
Учитывая, что четверо возможных кандидатов отказались от участия в утверждении комитет рекомендовал включить в бюллетень для тайного голосования следующих представителей некоммерческих организаций:
- Андрейцева Валентина Владимировича, выдвинутого Территориально-соседской общиной коренных малочисленных народов Приморского края "Родник";
- Большакову Ксению Вадимовну, выдвинутую Общественной организацией "Приморский Краевой Клуб Служебного Собаководства";
- Вшивкову Татьяну Сергеевну, выдвинутую Приморской региональной организацией профессионального союза работников Российской академии наук;
- Гетмана Павла Николаевича, выдвинутого Некоммерческим партнерством "Лига торговых предпринимателей";
- Ивашкина Александра Владимировича, выдвинутого Приморской региональной общественной организацией "Ассоциация выпускников ИШ ДВФУ-ДВГТУ-ДВПИ";
- Кравец Алексея Владимировича, выдвинутого Общественной организацией "Федерация видсерфинга и кайтсерфинга Приморского края";
- Лебедева Анатолия Викторовича, выдвинутого Приморской краевой общественной организацией "Бюро региональных общественно-экологических компаний – ОО БРОК";
- Медведеву Ирину Петровну, выдвинутую Приморской региональной общественной организацией "Совет многодетных родителей";
- Обовского Алексея Николаевича, выдвинутого Приморской Региональной Детско-юношеской Общественной Военно-патриотической организацией "Спецназ";
- Першина Николая Владимировича, выдвинутого некоммерческим партнерством "Союз ветеранов госбезопасности Приморского края";
- Платонову Наталью Петровну, выдвинутую Некоммерческим партнерством организаций Приморского края по содействию в улучшении обслуживания в сфере миграционных отношений "Центр содействия иммиграции по Приморскому краю";
- Полякова Игоря Михайловича, выдвинутого Негосударственной некоммерческой организацией "Адвокатская палата Приморского края";
- Пушкарева Сергея Григорьевича, выдвинутого Приморской региональной общественной организацией "Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений";
- Рябова Евгения Николаевича, выдвинутого Общественной организацией "Ассоциация юристов Приморья";
- Смотриковскую Марию Владимировну, выдвинутую Общественной организацией "Приморская краевая Федерация физической культуры и спорта инвалидов опорно-двигательного аппарата";
- Ткаченко Татьяну Владимировну, выдвинутую Региональной общественной организацией "Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля "ГОРЛИЦА";
- Шкарупу Евгения Витальевича, выдвинутого Региональной молодежной общественной организацией "Клуб молодых предпринимателей Приморского края".