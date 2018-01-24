Приморские депутаты согласовали список кандидатов в члены Общественной палаты

Комитет по региональной политике и законности согласовал список кандидатов в члены Общественной палаты от Законодательного Собрания Приморского края для утверждения нового представителя в связи с прекращением полномочий Виталия Веркеенко, избранного в декабре прошлого года главой города Владивостока, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

В соответствии с законодательством нового члена Общественной палаты краевой парламент выберет из числа кандидатов, ранее выдвинутых некоммерческими организациями, в том числе региональными общественными объединениями. Напомним, что при формировании нового состава Общественной палаты в 2016 году на рассмотрение депутатов был предложен 31 кандидат, 10 из которых были утверждены.

Как сообщил председатель комитета Джамбулат Текиев, новый представитель Общественной палаты будет определен по результатам тайного голосования на очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края 31 января из числа кандидатов, подтвердивших свое согласие.

Учитывая, что четверо возможных кандидатов отказались от участия в утверждении комитет рекомендовал включить в бюллетень для тайного голосования следующих представителей некоммерческих организаций: