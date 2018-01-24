Примстат обнародовал динамику потребительских цен в Приморском крае

Индекс потребительских цен в декабре 2017 года составил 101.8% к декабрю 2016 года, что ниже, чем за аналогичный период прошлого года (104.9%), сообщает ЕНВ со ссылкой на Примстат.

Индекс цен на наблюдаемые продовольственные товары составил 100.1%

За прошедший год цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 8.8%, при этом на картофель – на 11.2%, на фрукты – на 8.8%, на овощи – на 8.2%. Помидоры свежие и морковь стали дешевле на 6.7-7.4%, капуста белокочанная свежая, огурцы свежие и чеснок – на 13.6-20.7%. В то же время свёкла столовая и лук репчатый подорожали на 11.6% и 18.9%, соответственно. Из фруктов наиболее заметно подешевели бананы, лимоны, апельсины, виноград (на 11.3-15.2%).

На 10.2% в целом подорожали рыбопродукты, из них выше среднего уровня возросли цены на икру лососевых рыб отечественную, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы в 1.2 раза, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород - в 1.4 раза. Снизились цены на филе сельди соленое, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород), сельдь соленую (на 2.3-3.3%).

Из молочной продукции возросли цены на молоко питьевое и творог в среднем на 4% и 4.6%, соответственно. Кисломолочные продукты, сырки творожные, глазированные шоколадом и сметана подорожали на 6.9-9.5%. Сыр стал дороже на 3.4%, масло сливочное – на 4.6%.

В группе хлеб и хлебобулочные изделия возросли цены на бараночные изделия, булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные на 1.6-2.3%.

В группе мясопродукты подешевели куриные окорочка, куры охлажденные и мороженые – на 4.8-6.7%.

Цены на крупу и бобовые в среднем снизились на 15.7%, более всего на крупу гречневую-ядрицу. Отмечено снижение цен на чай, муку – на 1.5-3.8%, яйца куриные, сахар – на 17-17.2%.

Из остальных наблюдаемых товаров отмечено увеличение цен на торты, зефир, пастилу – на 1.7%, карамель, перец черный (горошек), сухие супы в пакетах, кетчуп – на 2.9-3.9%. Мед пчелиный натуральный и мороженое стали дороже на 4.7% и 12.7%, соответственно.

Алкогольные и безалкогольные напитки в среднем подорожали на 1.4% и 3.2%, соответственно. На 1.2% возросли цены в сфере общественного питания.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец декабря 4982 рубля и снизилась на 0.7% по сравнению с декабрем предыдущего года.

Индекс цен на наблюдаемые непродовольственные товары составил 102.1%.

С начала года на 2.1% возросли цены на одежду (детскую – на 0.5%, женскую – на 1.9%, мужскую – на 3.4%). Отмечено увеличение цен на ткани на 2%, трикотажные изделия – на 3%, из них детские футболки, женские джемперы, майки, футболки женские бельевые подорожали на 5.8-6.9%. Обувь в среднем подорожала на 3.7%, из мужской обуви выше среднего подорожали полуботинки, туфли мужские из натуральной кожи (на 4.1%), более всего увеличились цены на обувь женскую (на 4.6%).

В группе галантерейных товаров подорожали ремень мужской, ранец, рюкзак для школьников, сумка женская с верхом из натуральной кожи, тюль, полотно гардинное – на 3.6-5.4%. Наблюдалось увеличение цен на ряд школьно-письменных и канцелярских товаров: тетрадь школьную, авторучку шариковую, альбом для рисования, набор фломастеров на 4.6-5.8%. Из печатных изданий более всего возросли цены на учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, книгу детективно-приключенческого жанра на 3.5-5.5%. Табачные изделия стали дороже на 7.9%.

Снижение цен в среднем на 2.6-7% отмечено на электротовары и другие бытовые приборы, телерадиотовары, средства связи. Медицинские товары и медикаменты стали дешевле на 2.3-2.8%.

Наблюдался прирост цен на бензин автомобильный различных марок на 2.7%, дизельное топливо – на 11.3%.

Индекс цен (тарифов) на платные услуги населению составил в декабре 104% к декабрю предыдущего года.

Бытовые услуги за год подорожали на 1.8%, более всего возросли цены на постановку набоек – на 7%. Установка пластиковых окон, регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, услуги организатора проведения торжеств, помывка в бане, изготовление фотографий для документов стали дороже на 3-4.2%, выполнение работ по облицовке кафельной плиткой – на 8.9%.

На 8.1% возросли тарифы на услуги пассажирского транспорта. Стоимость проезда в городском автобусе коммерческом и муниципальном стала дороже на 5%, междугородном автобусе – на 7%, в трамвае и троллейбусе – на 7.7%. Услуги воздушного транспорта подорожали на 12.3%. Проезд в пригородном поезде стал дороже на 4%, в поездах дальнего следования – на 4.4%.

Отмечено увеличение цен на услуги связи в среднем на 5.4%, из них на 3.1% дороже стали обходиться услуги городской телефонной связи, на 5.9% – подключение к сети Интернет, на 6.3% – услуги беспроводной радиосвязи. Увеличился размер абонентской платы за радиотрансляционную точку (на 10.3%) и платы за пересылку простого письма внутри России (на 15.8%).

В сфере жилищных услуг на 3.1% увеличилась плата за наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, на 5.3% – оплата услуг по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, на 8.1% возросли взносы за капитальный ремонт. В коммунальной сфере оплата услуг газоснабжения возросла на 2.2%, горячего водоснабжения, отопления, услуг по снабжению электроэнергией – на 4.7-4.8%; водоснабжения холодного и водоотведения – на 4.2-6.6%.

Услуги правового характера и медицинские стали дороже в среднем на 4% и 5.6%, соответственно. На 7% увеличилась стоимость проживания в студенческом общежитии, на 10.1% – проживания в гостинице.

Из услуг образования возросла стоимость занятий на курсах иностранных языков на 8%, обучения в негосударственных общеобразовательных организациях – на 13.3%, обучения в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования – на 15.5%.

На 7.7% снизилась плата за начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, на 8.1% – плата за пользование потребительским кредитом.