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Экономика

23 января 2018, 17:10
В Новосибирске пройдет 3-й ежегодный инвестиционный форум "Агро Сибирь и Дальний Восток"

В Новосибирске пройдет 3-й ежегодный инвестиционный форум "Агро Сибирь и Дальний Восток"

Форум пройдет 25-26 апреля 2018 года

Агрохолдинги и представители властей представят инвестиционные сельскохозяйственные проекты Сибири и Дальнего Востока на международном форуме "Агро Дальний Восток и Сибирь". Ежегодно мероприятие собирает более 500 руководителей крупнейших агрохолдингов и производств, фермерских хозяйств, перерабатывающих предприятий, генеральных и технических директоров сервисных компаний, производителей удобрений, комбикормов, сельскохозяйственной техники и инвесторов в АПК, представителей федерального и регионального правительства, сообщает ЕНВ.

Среди участников и докладчиков:

  • Антон Уланов, генеральный директор, Русагро-Приморье
  • Андрей Колот, генеральный директор, Мерси Агро Приморье
  • Петр Илюхин, генеральный директор, ПРОДО
  • Дарья Снитко, Начальник Центра экономического прогнозирования, Газпромбанк
  • Малика Шаматова, Заместитель руководителя Департамента развития корпоративного бизнеса и стратегического управления, Росагролизинг
  • Богдан Григорьев, генеральный директор, Росагромаркет
  • Ольга Галюк, исполнительный директор по коммерческой деятельности, ОЗК
  • Артем Белов, исполнительный директор, Союзмолоко
  • Дмитрий Баймашев, председатель совета директоров, ГП Янта
  • Роман Майер, вице-президент, Холдинговая компания "Сибирский деловой союз"
  • Василий Андреевич Пронькин, Врио министра сельского хозяйства Новосибирской области

Ключевые моменты программы:

  • Представление 60+ инвестиционных проектов со сроком реализации 2018-2022 гг. из СФО и ДФО
  • Дебаты лидеров: Правительство, инвесторы, инициаторы, агрохолдинги, энергетические компании. Финансирование и инвестиционный климат
  • Эффективные стратегии ведения бизнеса и технические дискуссии! Молочное и мясное животноводство, открытый и закрытый грунт, птицеводство, переработка и пищевая промышленность, агрологистика и многое другое
  • 50+ авторитетных экспертов: практические примеры открытия и ведения бизнеса –финансирование, ценовая политика, продвижение продукции, переработка, семеноводство, ветеринария, биобезопасность, умное земледелие, подготовка и удержание кадров и многое другое
  • НОВОЕ! Агрологистика – каковы факторы успеха? Хранение и упаковка – транспортировка – потребитель
  • Быстро и эффективно! Роуд-шоу инновационных технологий и оборудования от мировых лидеров. Технические презентации
  • Беспрецедентные возможности делового общения! Организация встреч, деловые обеды и кофе-брейки, торжественные гала-ужин и многое другое

Метки: Агро2018, форум

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