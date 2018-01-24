В Новосибирске пройдет 3-й ежегодный инвестиционный форум "Агро Сибирь и Дальний Восток"

Агрохолдинги и представители властей представят инвестиционные сельскохозяйственные проекты Сибири и Дальнего Востока на международном форуме "Агро Дальний Восток и Сибирь". Ежегодно мероприятие собирает более 500 руководителей крупнейших агрохолдингов и производств, фермерских хозяйств, перерабатывающих предприятий, генеральных и технических директоров сервисных компаний, производителей удобрений, комбикормов, сельскохозяйственной техники и инвесторов в АПК, представителей федерального и регионального правительства, сообщает ЕНВ.

Среди участников и докладчиков:

Антон Уланов, генеральный директор, Русагро-Приморье

Андрей Колот, генеральный директор, Мерси Агро Приморье

Петр Илюхин, генеральный директор, ПРОДО

Дарья Снитко, Начальник Центра экономического прогнозирования, Газпромбанк

Малика Шаматова, Заместитель руководителя Департамента развития корпоративного бизнеса и стратегического управления, Росагролизинг

Богдан Григорьев, генеральный директор, Росагромаркет

Ольга Галюк, исполнительный директор по коммерческой деятельности, ОЗК

Артем Белов, исполнительный директор, Союзмолоко

Дмитрий Баймашев, председатель совета директоров, ГП Янта

Роман Майер, вице-президент, Холдинговая компания "Сибирский деловой союз"

Василий Андреевич Пронькин, Врио министра сельского хозяйства Новосибирской области



Ключевые моменты программы: