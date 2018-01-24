В Новосибирске пройдет 3-й ежегодный инвестиционный форум "Агро Сибирь и Дальний Восток"

Агрохолдинги и представители властей представят инвестиционные сельскохозяйственные проекты Сибири и Дальнего Востока на международном форуме "Агро Дальний Восток и Сибирь". Ежегодно мероприятие собирает более 500 руководителей крупнейших агрохолдингов и производств, фермерских хозяйств, перерабатывающих предприятий, генеральных и технических директоров сервисных компаний, производителей удобрений, комбикормов, сельскохозяйственной техники и инвесторов в АПК, представителей федерального и регионального правительства, сообщает ЕНВ.
Среди участников и докладчиков:
- Антон Уланов, генеральный директор, Русагро-Приморье
- Андрей Колот, генеральный директор, Мерси Агро Приморье
- Петр Илюхин, генеральный директор, ПРОДО
- Дарья Снитко, Начальник Центра экономического прогнозирования, Газпромбанк
- Малика Шаматова, Заместитель руководителя Департамента развития корпоративного бизнеса и стратегического управления, Росагролизинг
- Богдан Григорьев, генеральный директор, Росагромаркет
- Ольга Галюк, исполнительный директор по коммерческой деятельности, ОЗК
- Артем Белов, исполнительный директор, Союзмолоко
- Дмитрий Баймашев, председатель совета директоров, ГП Янта
- Роман Майер, вице-президент, Холдинговая компания "Сибирский деловой союз"
- Василий Андреевич Пронькин, Врио министра сельского хозяйства Новосибирской области
Ключевые моменты программы:
- Представление 60+ инвестиционных проектов со сроком реализации 2018-2022 гг. из СФО и ДФО
- Дебаты лидеров: Правительство, инвесторы, инициаторы, агрохолдинги, энергетические компании. Финансирование и инвестиционный климат
- Эффективные стратегии ведения бизнеса и технические дискуссии! Молочное и мясное животноводство, открытый и закрытый грунт, птицеводство, переработка и пищевая промышленность, агрологистика и многое другое
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