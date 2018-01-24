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Япония

23 января 2018, 14:00
В Токио прошел самый сильный снег за последние четыре года

В Токио прошел самый сильный снег за последние четыре года

В стране выпало от 10 до 30 сантиметров осадков

Самый сильный снегопад за четыре года пришёл Токио в понедельник. В связи с этим, во многих организациях сотрудников отпустили домой пораньше. Движение транспорта я в японской столице оказалось затруднено. В результате непогоды пострадали 16 человек, сообщает ЕНВ со ссылкой на Kyodo News.

Японское метеорологическое агентство сообщило о том, что с 18:00 по местному времени в центре Токио было зарегистрировано 13 сантиметров снега. Впервые с февраля 2014 года в столице Японии выпало более 10 сантиметров снега.

В настоящее время снег уже закончился, но из-за низких температур дороги остаются оледенелыми.

На железных дорогах сокращено количество рейсов, а некоторые скоростные поезда работают на более низких скоростях. Ж/д сообщение в самом городе ограничено.

Авиакомпании отменили более 250 рейсов по всей стране, особенно те, которые вылетают из аэропорта Ханеда в Токио.

Кроме того, в Токио был закрыт знаменитый Радужный мост, поскольку на нем произошло нескольких столкновений транспортных средств в связи с гололедом.

"К 6 утра вторника уровень снега достиг 30 сантиметров в районах Тохоку и Канто в северо-восточной и восточной Японии, 20 сантиметров выпало в районах от Хокурику до Чугоку в центральной и западной Японии и от 10 до 15 сантиметров – в северных районах Кюсю и Сикоку", - говорится в сообщении метеорологического агентства.

По данным агентства, фронт низкого атмосферного давления движется над морем к югу от японского архипелага, и ожидается, что в течение сегодняшнего дня в Японском море будет создана еще один фронт низкого давления. Похолодание продолжится примерно до субботы. Кроме того, в агентстве прогнозируют сильный ветер скоростью до 126 км/ч.

Метки: ветер, метеорологи, снег, Токио

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