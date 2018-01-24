Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

23 января 2018, 13:30
Почти 200 нетрезвых водителей выявили сотрудники ГАИ в Приморье за прошлую неделю

Почти 200 нетрезвых водителей выявили сотрудники ГАИ в Приморье за прошлую неделю

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности почти 200 нетрезвых водителей в Приморье

С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 339 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 309 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 22 правонарушителя  управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители  привлечены к уголовной ответственности, сообщает ЕНВ.

За прошедшую неделю на территории Приморского края выявлено и привлечено к административной ответственности 193 нетрезвых автомобилиста. Зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, спровоцированных нетрезвыми водителями, в результате которых получили травмы 2 человека, погибших нет. Автоаварии произошли в городе Партизанске и Спасском районе.

Так, 21 января в селе Летно-Хвалынское произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада медиков. Установлено, что водитель Тойота Спринтер, управлявший транспортным средством с признаками алкогольного опьянения, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским автобусом. В результате автоаварии травмы получил водитель иномарки. Мужчина госпитализирован  с черепно-мозговой травмой.

В отношении мужчины составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортным средством либо лишенным права управления транспортным средством, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), предполагающей административный арест на срок до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Между тем, как сообщает "Парламентская газета", правительство подготовило законопроект об уточнении порядка установления административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Он будет рассмотрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании сегодня, 23 декабря. Согласно поправкам к статье 12.8 КоАП, наличие алкоголя в крови станет основанием для признания водителя пьяным и назначения за это административного наказания.

В действующей редакции КоАП закреплена ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения, если в литре выдыхаемого воздуха обнаружено 0,16 мг спирта. Но другие критерии, кроме анализа выдыхаемого воздуха, применяться не могут. Таким образом, некоторым водителям, которые были ранены или настолько пъяны, что не могли даже подышать в трубочку, удавалось уходить от ответственности, поскольку результаты медосвидетельствования не являлись для этого необходимым основанием.

"В ситуациях, если водителю нужна экстренная медицинская помощь, установить факт опьянения можно только по анализу крови", — сказал при рассмотрении законопроекта в первом чтении замглава МВД Игорь Зубов. После вступления поправок в силу, наказание за вождение в нетрезвом виде можно будет назначать за наличие в крови 0,3 и более грамма алкоголя на один литр.

Приморская полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Метки: ГАИ, законопроект, Зубов, КоАП, МВД, опьянение, ответственность, правительство, статистика

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Сразу три вируса гриппа "гуляют" в ПриморьеСразу три вируса гриппа "гуляют" в Приморье
сегодня, 14:00
Тем не менее, специалисты утверждают, что ситуация для этого времени года стабильная
Возбуждено уголовное дело в отношении директора учреждения культуры во ВладивостокеВозбуждено уголовное дело в отношении директора учреждения культуры во Владивостоке
сегодня, 12:30
Его подозревают в получении взятки за выбора компании для монтажа новогодних елей в 2015 году
Минобороны рассказало о военно-морском сотрудничестве России и ВьетнамаМинобороны рассказало о военно-морском сотрудничестве России и Вьетнама
сегодня, 11:50
Заседания российско-вьетнамской рабочей группы по сотрудничеству в военно-морской сфере состоятся в первом квартале 2018 года

Последние новости

Синдзо Абэ посетит церемонию открытия ОИ в Пхёнчхане, несмотря на конфликт между двумя странамиСиндзо Абэ посетит церемонию открытия ОИ в Пхёнчхане, несмотря на конфликт между двумя странами
сегодня, 14:10
Недавно между Японией и Южной Кореей обострился конфликт по поводу статуса корейских "жриц любви" японских военных в годы Второй мировой войны
В японской префектуре Гумма произошло извержение вулканаВ японской префектуре Гумма произошло извержение вулкана
сегодня, 13:00
В результате природного катаклизма один человек погиб и 11 – пострадали
Члены Транстихоокеанского партнерства согласовали новый договорЧлены Транстихоокеанского партнерства согласовали новый договор
сегодня, 12:40
Его подписание намечено на 8 марта, осталось лишь согласовать отдельные пункты

От первого лица

Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО

Самые популярные

Горячие обсуждения

11.01.2018 13:20
Работа Владивостокского цирка требует оптимизации 1
12.01.2018 13:00
В Приморье появится завод по производству газомоторного топлива 1
19.01.2018 19:10
Кормить кур антибиотиками можно, но осторожно 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+