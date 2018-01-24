Почти 200 нетрезвых водителей выявили сотрудники ГАИ в Приморье за прошлую неделю

С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 339 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 309 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 22 правонарушителя управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности, сообщает ЕНВ.

За прошедшую неделю на территории Приморского края выявлено и привлечено к административной ответственности 193 нетрезвых автомобилиста. Зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, спровоцированных нетрезвыми водителями, в результате которых получили травмы 2 человека, погибших нет. Автоаварии произошли в городе Партизанске и Спасском районе.

Так, 21 января в селе Летно-Хвалынское произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада медиков. Установлено, что водитель Тойота Спринтер, управлявший транспортным средством с признаками алкогольного опьянения, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским автобусом. В результате автоаварии травмы получил водитель иномарки. Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

В отношении мужчины составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортным средством либо лишенным права управления транспортным средством, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), предполагающей административный арест на срок до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Между тем, как сообщает "Парламентская газета", правительство подготовило законопроект об уточнении порядка установления административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Он будет рассмотрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании сегодня, 23 декабря. Согласно поправкам к статье 12.8 КоАП, наличие алкоголя в крови станет основанием для признания водителя пьяным и назначения за это административного наказания.

В действующей редакции КоАП закреплена ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения, если в литре выдыхаемого воздуха обнаружено 0,16 мг спирта. Но другие критерии, кроме анализа выдыхаемого воздуха, применяться не могут. Таким образом, некоторым водителям, которые были ранены или настолько пъяны, что не могли даже подышать в трубочку, удавалось уходить от ответственности, поскольку результаты медосвидетельствования не являлись для этого необходимым основанием.

"В ситуациях, если водителю нужна экстренная медицинская помощь, установить факт опьянения можно только по анализу крови", — сказал при рассмотрении законопроекта в первом чтении замглава МВД Игорь Зубов. После вступления поправок в силу, наказание за вождение в нетрезвом виде можно будет назначать за наличие в крови 0,3 и более грамма алкоголя на один литр.

Приморская полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.