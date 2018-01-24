В России может пройти амнистия в связи со 100-летием Октябрьской революции

Вековой юбилей Великой Октябрьской революции может стать поводом для объявления в России амнистии. Соответствующие проекты постановлений от двух фракций Госдумы — ЛДПР и КПРФ 13 января рассмотрит на заседании Комитет палаты по госстроительству и законодательству, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Авторами документа от коммунистов выступили депутаты фракции во главе с лидером Геннадием Зюгановым, от либерал-демократов — вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, зампредседателя фракции Ярослав Нилов и Сергей Иванов. Под действие амнистии должны попасть несовершеннолетние дети, женщины, старики, люди, совершившие преступление по неосторожности, а также осуждённые по экономическим статьям. Кроме того, либерал-демократы и коммунисты внесут документы о порядке применения постановлений.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выступает против принятия проектов постановлений, внесённых фракциями ЛДПР и КПРФ, об объявлении амнистии в честь 100-летия Октябрьской революции. Ранее он заявлял, что для амнистии дата должна быть объединяющей, "а всё-таки 100-летие революции — это дата, которая разделила страну. Это не 9 Мая". Парламентарий отметил, что два пакета постановлений, внесённые ЛДПР и КПРФ, касаются практически одних и тех же нетяжких составов преступлений и похожего круга лиц. "Стоит подумать, чтобы упразднить эти статьи и, может быть, перевести их в КОАП. А так получается, что по одним и тем же статьям мы одной рукой перемалываем людей через суды и следствие, а другой рукой выпускаем", — подчеркнул Крашенинников.

Также на заседании Комитета по госстроительству будет рассмотрен ещё один проект постановления об амнистии от ЛДПР. На сей раз в связи с третьей годовщиной подписания Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов от 18 марта 2014 года. Акт об амнистии предлагается распространить на несовершеннолетних, совершеннолетних, совершивших преступления в возрасте до 18 лет, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, беременных женщин, женщин, старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, мужчин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, инвалидов I, II и III групп. Под действие амнистии должны подпасть не только заключённые, но и осуждённые к наказаниям, не связанным с лишением свободы, условно осуждённые, лица, наказание которым отсрочено, и условно-досрочно освобождённые, отмечается в документе.

Депутаты разных фракций также предлагают рассмотреть на заседании комитета свой проект постановления об амнистии – в связи с 110-летием учреждения Государственной Думы в России. Один из авторов документа, член комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Иван Сухарев заявил, что амнистия будет касаться в основном преступлений по "экономическим статьям". Первая российская Дума, избранная в 1906 году, в качестве главных поднимала вопрос об амнистии заключённым и отмене смертной казни. "С тех пор амнистии, объявляемые Думой, стали доброй парламентской традицией. Это акт гуманизма и человеколюбия", — отметил Сухарев.

По словам другого разработчика документа, члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Антона Ищенко, законопроект поможет тем, кто не представляет социальной опасности, кто уже раскаялся в содеянном: "Нужно дать возможность перевоспитания, раскаяния, нормальной социализации в обществе. Ведь они уже многое прошли, в том числе их близкие, — и слезы, и боль. Они уже вынесли серьёзное испытание".

Согласно проекту постановления, под амнистию попадают в основном несовершеннолетние дети, женщины, старики, люди, совершившие преступление по неосторожности. Амнистия должна коснуться и условно осуждённых, лиц, наказание которым отсрочено, и условно-досрочно освобождённых. Предлагается также амнистировать осуждённых по экономическим статьям: по статьям о нарушении авторских прав, о незаконным предпринимательстве, о мошенничестве.