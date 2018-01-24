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23 января 2018, 12:20
В февральской афише Приморской сцены Мариинского театра состоится премьера оперы "Мавра"

В февральской афише Приморской сцены Мариинского театра состоится премьера оперы "Мавра"

Сцену театра вновь ждет возвращение оперной дивы Марии Гулегиной

Во Владивостоке дважды выступит одна из самых выдающихся оперных певиц современности, всемирно известная сопрано Мария Гулегина. 1 февраля она исполнит заглавную партию в опере "Тоска" Джакомо Пуччини, 4 февраля — представит сольную программу с симфоническим оркестром Приморской сцены Мариинского театра под управлением Павла Смелкова. В концерте прозвучат арии и сцены из опер Джузеппе Верди, сообщает ЕНВ.

17 и 24 февраля на Приморской сцене Мариинского театра состоятся показы первой премьеры 2018 года - камерного шедевра Игоря Стравинского "Мавра". Комическая опера на сюжет поэмы Александра Пушкина будет показана в оригинальной постановке Вячеслава Стародубцева.

Оперная афиша в феврале и марте представляет шедевры мирового репертуара: "Риголетто" (9 февраля, 2 марта), "Травиата" (14 февраля), "Макбет" (16 февраля) Джузеппе Верди, "Кармен" Жоржа Бизе (11 февраля, 4 марта), "Евгений Онегин" Петра Чайковского (23 февраля), "Тоска" Джакомо Пуччини (28 февраля).

Балетная труппа Приморской сцены, вернувшаяся из Санкт-Петербурга, где уже второй раз с успехом выступила на исторической сцене Мариинского театра, покажет спектакли для всей семьи: "Лебединое озеро" (2, 3 февраля, 1 марта), "Щелкунчик" (10 февраля в 14:00 и 19:00), "Спящая красавица" (8 февраля) Петра Чайковского, "Бемби. В джунглях" Андрея Головина, Александра Локшина (24 февраля в 14:00 и 17:00), "Жизель" (15 февраля) и "Корсар" (3 марта 14:00 и 19:00) Адольфа Адана, вечер старинной и современной хореографии "Жар-птица" (22 февраля). Хореографию XX века представят легендарный балет "Кармен-сюита" кубинского хореографа Альберто Алонсо и один из самых известных балетов Джорджа Баланчина "Шотландская симфония" (17 февраля).

Дополнят серию спектаклей для семейного просмотра постановки: "Ночь перед Рождеством" (7 февраля) и "Сказка о царе Салтане" (18 февраля) Николая Римского-Корсакова, "Любовь к трём апельсинам" Сергея Прокофьева (21 февраля), "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта (25 февраля).

Метки: Мариинский театр, опера

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