В февральской афише Приморской сцены Мариинского театра состоится премьера оперы "Мавра"

Во Владивостоке дважды выступит одна из самых выдающихся оперных певиц современности, всемирно известная сопрано Мария Гулегина. 1 февраля она исполнит заглавную партию в опере "Тоска" Джакомо Пуччини, 4 февраля — представит сольную программу с симфоническим оркестром Приморской сцены Мариинского театра под управлением Павла Смелкова. В концерте прозвучат арии и сцены из опер Джузеппе Верди, сообщает ЕНВ.

17 и 24 февраля на Приморской сцене Мариинского театра состоятся показы первой премьеры 2018 года - камерного шедевра Игоря Стравинского "Мавра". Комическая опера на сюжет поэмы Александра Пушкина будет показана в оригинальной постановке Вячеслава Стародубцева.

Оперная афиша в феврале и марте представляет шедевры мирового репертуара: "Риголетто" (9 февраля, 2 марта), "Травиата" (14 февраля), "Макбет" (16 февраля) Джузеппе Верди, "Кармен" Жоржа Бизе (11 февраля, 4 марта), "Евгений Онегин" Петра Чайковского (23 февраля), "Тоска" Джакомо Пуччини (28 февраля).

Балетная труппа Приморской сцены, вернувшаяся из Санкт-Петербурга, где уже второй раз с успехом выступила на исторической сцене Мариинского театра, покажет спектакли для всей семьи: "Лебединое озеро" (2, 3 февраля, 1 марта), "Щелкунчик" (10 февраля в 14:00 и 19:00), "Спящая красавица" (8 февраля) Петра Чайковского, "Бемби. В джунглях" Андрея Головина, Александра Локшина (24 февраля в 14:00 и 17:00), "Жизель" (15 февраля) и "Корсар" (3 марта 14:00 и 19:00) Адольфа Адана, вечер старинной и современной хореографии "Жар-птица" (22 февраля). Хореографию XX века представят легендарный балет "Кармен-сюита" кубинского хореографа Альберто Алонсо и один из самых известных балетов Джорджа Баланчина "Шотландская симфония" (17 февраля).

Дополнят серию спектаклей для семейного просмотра постановки: "Ночь перед Рождеством" (7 февраля) и "Сказка о царе Салтане" (18 февраля) Николая Римского-Корсакова, "Любовь к трём апельсинам" Сергея Прокофьева (21 февраля), "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта (25 февраля).