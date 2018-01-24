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Экономика

23 января 2018, 12:00
"Владтрек" займется установкой тревожных кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье

"Владтрек" займется установкой тревожных кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье

В настоящее время на предприятии уже создано девять рабочих мест, число которых должно возрасти до 21

Режим порто-франко позволил компании ООО "Владтрек" приступить к оказанию услуг по установке модуля "ЭРА-ГЛОНАСС" на автомобили с пробегом, ввозимые в Россию, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Приморского края.

Появление нового предприятия, реализующего проект по оснащению автомобилей системой экстренного реагирования при авариях, позволило удовлетворить спрос автовладельцев Приморского края на данное оборудование и повысить уровень автодорожной безопасности.

"Сегодня у нас в наличии две тысячи кнопок, этого количества хватит на три месяца бесперебойной работы. Сейчас модулей “ЭРА-ГЛОНАСС” во Владивостоке хватает, поэтому все больше внимания уделяется качеству и стоимости предоставления услуги", –отметил представитель ООО "Владтрек" Алексей Животовский.

По его словам, в феврале 2018 года ООО "Владтрек" также планирует запустить испытательную лабораторию по диагностике конструкции транспортного средства и приступить к оказанию услуг по оценке безопасности транспортных средств с последующей выдачей свидетельств о безопасности конструкции.

Полная реализация проекта по предоставлению услуг на установку модуля "ЭРА-ГЛОНАСС" и диагностику конструкции транспортного средства потребует инвестиций в размере 5,5 миллионов рублей. В настоящее время на предприятии уже создано девять рабочих мест, число которых должно возрасти до 21 на последующих этапах развития.

Метки: СВП, ЭРА-ГЛОНАСС

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