НОТК приглашает на зимний танцевальный карнавал в Вончжу

В течение 9 дней, с 10 по 18 февраля, в период проведений Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане в другом городе провинции Канвон-до местных жителей и гостей страны ждет яркий и красочный танцевальный карнавал в Вончжу 2018 "Wonju Winter Dancing Carnival". Это крупномасштабное международное событие, участие в котором принимают не только корейские, но и зарубежные художественные коллективы, состоится на территории Дворца спорта Чхиак, Дворца культуры Чхиак и др, сообщает ЕНВ.

Зрителей ждет увлекательная программа с выступлениями профессиональных творческих коллективов из разных стран: мини-концерты, парады, представления актеров мюзиклов, хип-хоп исполнителей и музыкальных групп. Кроме того, на празднике можно будет прикоснуться к K-POP культуре и корейской волне халлю: на фестивале Olym “Pop”, проводимом при поддержке НОТК 12 февраля в 18:30 на сцене Дворца спорта Чхиак вы сможете насладиться концертами топовых корейских звезд – B1A4, Sung HoonEddy Kim, I, ONF и др.

"Билеты на Олимпийские игры всё еще возможно купить на официальном сайте. Для покупки необходимо зарегистрироваться, только не используйте почту mail. ru - с нее регистрация не проходит. Туристам, которые отправляются на Олимпийские игры, мы дарим красочный чехол на чемодан", - сообщили в представительстве НОТК во Владивостоке.

Также посетителей фестиваля порадуют талантливые театральные постановки, специальный новогодний концерт Yuhki Kuramoto, выступления би-боев и другие интересные зрелища. А подкрепиться можно будет на специальной фуд-зоне (Big House Food Zone).