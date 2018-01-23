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Экономика

22 января 2018, 20:00
Карта инновационного рейтинга России

Три дальневосточных региона вошли в топ-50 российского инновационного рейтинга

Хабаровский край занял 30 место, Якутия – 42-е, а Приморье – 44-е

Три региона признаны экспертами лучшими на Дальнем Востоке по инновационному развитию. Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) и Приморье вошли в топ-50 рейтинга инновационных регионов России. Презентация рейтинга прошла в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) в рамках Гайдаровского форума-2018, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Наибольшую оценку экспертов получил Хабаровский край, заняв 30-е место. Регион был признан лучшим на Дальнем Востоке по развитию инновационной деятельности (27 место подрейтинга) и по уровню социально-экономических условий инновационной деятельности  (29 место подрейтинга). Также край входит в тройку дальневосточных регионов – лидеров по уровню инновационной активности (35 место подрейтинга).

На втором месте по показателям находится Республика Саха (Якутия), заняв 42 место рейтинга. Эксперты отмечают рывок в рейтинге по сравнению с результатами прошлого года. Республика улучшила свои позиции сразу на 23 показателя. Якутия занимает второе место среди дальневосточных регионов по уровню социально-экономических условий инновационной деятельности (55 место подрейтинга), является лидером среди дальневосточных регионов по уровню инновационной активности (20 место подрейтинга).

Тройку лидеров общего рейтинга замыкает Приморский край. Приморье улучшило свои позиции в группе регионов средней инновационной активности, по сравнению с прошлым годом, на один пункт. Сегодня край занимает в рейтинге 44 место. "Разработчики рейтинга особо отметили, что Приморский край на протяжении нескольких лет демонстрировал наиболее высокие темпы роста основных фондов высокотехнологичного сектора. Также отдельного упоминания удостоена такая инновационная практика ДВФУ, как защита диплома в форме созданной компании", – отметили в региональном инвестиционном агентстве.

Приморский край стал лидером Дальнего Востока по уровню развития научных исследований и разработок (22 место подрейтинга). В тройку регионов данного подрейтинга вошли Хабаровский край – 42 место и Республика Саха (Якутия) с 48 позицией. Также Приморье занимает второе место среди дальневосточных регионов по уровню инновационной активности (34 место подрейтинга) и входит в тройку регионов ДФО по уровню социально-экономических условий (60 место).

В группу средне-слабых инноваторов вошли Камчатский край (59 место), Магаданская область (68 место), Сахалинская область (73 место) и Приамурье (78 место). Вместе с тем Сахалинская область занимает второе место среди дальневосточных регионов по уровню развития инновационной деятельности (37 позиция подрейтинга), а Камчатский край замыкает тройку данного подрейтинга (43 место). Слабыми инноваторами эксперты считают Еврейскую автономную область (79 место) и Чукотский автономный округ (85 место).

Рейтинг инновационных регионов России разработан в 2012 году Ассоциацией инновационных регионов совместно с Минэкономразвития России. Рейтинг основан не на экспертных оценках, а на количественных показателях. Он включает 29 индикаторов, объединенных в несколько групп: научные исследования и разработки, инновационная деятельность, социально-экономические условия инновационной деятельности и инновационная активность региона. Это позволяет не только выявить лидеров, но и увидеть сильные и слабые стороны развития каждого региона.

В рейтинге инновационных регионов 2017 года регионы распределены по группам следующим образом: в группу передовых регионов входят 26 субъектов Российской Федерации (сильные и средне-сильные инноваторы), 29 регионов формируют группу средних инноваторов, и 30 регионов являются отстающими (средне-слабые и слабые инноваторы).

Метки: Гайдаровский форум, инновации, рейтинг

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