Проект закона о "детях войны" реанимирует ЛДПР

Сегодня в Госдуму будет внесен законопроект ЛДПР, призванный на федеральном уровне закрепить статус "детей войны" и определенные меры соцподдержки для них. Как заявил журналистам председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат ЛДПР Ярослав Нилов, несправедливо, что статус "детей войны" не определён на федеральном уровне, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

"Убежден, что эта несправедливость должна быть ликвидирована. Эти люди были абсолютно беззащитны перед такой огромной бедой как война, которая многим из них сломала жизнь в самом ее начале, унесла близких, причинила непоправимый урон здоровью. Считаю, что сегодня государство должно законодательно закрепить статус "дети войны" для этой категории на федеральном уровне",- сказал он.

В частности, ЛДПР предлагает установить статус "детей войны" гражданам Российской Федерации, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет, постоянно проживающим на территории России. Для них предлагается ввести меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 1000 рублей, а также преимущество при приеме в организации социального обслуживания, предоставляющие соцуслуги в стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими соцуслуги в форме соцобслуживания на дому.