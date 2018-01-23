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В мире

22 января 2018, 19:10
Правительство США приостановило работу

Правительство США приостановило работу

"Демократы" и "республиканцы" разошлись по вопросу миграции

Финансирование федеральных агентств США закончилось согласно принятой год назад временной резолюции в ночь на субботу. Продление финансового документа стало невозможными ввиду разногласий между двум политическим силами в Конгрессе. Именно так стартовал второй год президентства Дональда Трампа – без работоспособного правительства, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

Суть спора между партиями в следующем. "Демократы" настаивают на том, что любой акт о продлении финансирования правительства будет одобрен тогда, когда их оппоненты согласятся принять акт о защите несовершеннолетних нелегальных иммигрантов. "Республиканцы", в свою очередь говорят о том, что не будут вести переговоры по вопросам мигрантов, пока демократы не проголосуют за возобновление работы правительства и продление его финансового обеспечения.

Госслужащим, работающим в правительстве США, было предложено не приходить на работу или, в некоторых случаях, работать без оплаты до тех пор, пока новый финансовый свод не будет одобрен. После одобрения нового финансового документа тем, кто остался работать в исполнительной системе, служебное время будет компенсировано.

Сенат, контролируемый Республиканской партией, столкнулся с политическим кризисом, который может повлиять на итоги ноябрьских выборов в Конгресс. Представители обеих партий обвиняют друг друга в сложном положении.

"Президент не будет вести переговоры о реформе иммиграции, пока демократы не прекратят вести закулисные игры и не возобновят работу правительства", - заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Марк Шорт, глава по законодательным вопросам Белого дома, заявил, что Трамп уже разговаривал с лидерами Республиканской партии в Конгрессе, однако диалога с "демократами" не имел. Шорт не исключил того, что в ближайшее время президент может обратиться к народу.

Лидер "демократов" в Сенате Чак Шумер назвал Трампа ненадежным партнером по переговорам. "Переговоры с президентом Трампом – это как переговоры с желе, - сравнил Шумер. – Невозможно вести переговоры с постоянно движущейся целью". "Демократы" стремятся обеспечить правовую охрану 700 тысячам несовершеннолетним нелегальным иммигрантам.

Сенатор от штата Кентукки, лидер большинства Митч Макконнелл сказал, что решение кризиса находится "всего в нескольких дюймах". Он обвинил демократов в блокировании государственно важных актов. На прошлой неделе "республиканцы" и "демократы" не смогли принять акт, продлевающий финансирование федерального ведомства до 8 февраля.

Многие американские политики, в частности "демократ" Джерри Конолли, не надеются на быстрое решение политического кризиса. Более того, его напряжённость увеличилась после выхода социального ролика, выпущенного администрацией Трампа, в котором "демократов" называют ответственной стороной в случае, если большое количество нелегальных мигрантов вскоре окажутся преступниками.

Эксперты же говорят, что неумение находить решения при большинстве в обеих палатах Конгресса, может свидетельствовать об одной из самых больших неудач президентской администрации Дональда Трампа. "Это годовалая годовщина моего президентства, и демократы хотели сделать мне хороший подарок", - заявил президент в своём Twitter.

Закрытие правительства прошло без особых осложнений во многом по причине того, что это произошло в выходные дни. В Пентагоне уже заявил, что боевые действия в Афганистане и других горячих точках продолжатся, а сотрудники федеральных правоохранительных органов также останутся на дежурстве. Также останется на своем посту часть служащих, работающих в сфере обеспечения безопасности страны, в том числе, и в киберпространстве. Однако, большая часть госаппарата уже отправилась в неоплачиваемый отпуск. 

Метки: демократы, кризис, правительство, республиканцы, Сенат, США, Трамп

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