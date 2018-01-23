В Приморье местный житель осужден за подделку паспорта качества топлива для заправки судов

Фрунзенским районным судом г. Владивостока Приморского края постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении директора ООО "Банкер Групп". Он признан виновным в мошенничестве, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу транспортной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в суд Сахалинским транспортным прокурором.

В суде установлено, что подсудимый заключил с бюджетным учреждением "Природный парк" Остров Монерон" контракт на поставку 60 тыс. литров зимнего топлива, предназначенного для заправки судов, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов.

В рамках его исполнения по поддельному паспорту качества продукции общество поставило нефтепродукты не соответствующие заявленным характеристикам. Ущерб предприятию превысил 140 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также удовлетворил гражданский иск, заявленный ОБУ "Природный парк" Остров Монерон".