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Общество

22 января 2018, 17:20
Морская авиация ТОФ пополнилась модернизированными вертолётами Ка-29 и Ка-27М

Морская авиация ТОФ пополнилась модернизированными вертолётами Ка-29 и Ка-27М

В текущем году морская авиация ТОФ получит еще несколько модернизированных вертолетов

Сегодня две авиационные базы морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированные в Приморье и на Камчатке приняли в свой состав обновлённые вертолёты Ка-29 и Ка-27М, сообщает ЕНВ.

Два вертолета Ка-29 и один вертолет Ка-27М прошли плановый средней ремонт и модернизацию на ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие". После чего были доставлены в регионы базирования самолётами Ил-76 Военно-транспортной авиации, где прошли окончательную сборку. В ближайшее время экипажи на обновленной авиационной технике приступят к отработке задач по прямому предназначению. В текущем году морская авиация ТОФ получит еще несколько модернизированных вертолетов.

Ка-29 - корабельный транспортно-боевой вертолёт, дальнейшее развитие вертолёта Ка-27. Разработан в ОКБ им. Н. И. Камова в начале 1980-х годов и предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов. 

Метки: вертолет, ТОФ

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