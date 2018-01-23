Морская авиация ТОФ пополнилась модернизированными вертолётами Ка-29 и Ка-27М

В текущем году морская авиация ТОФ получит еще несколько модернизированных вертолетов
Сегодня две авиационные базы морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированные в Приморье и на Камчатке приняли в свой состав обновлённые вертолёты Ка-29 и Ка-27М, сообщает ЕНВ.
Два вертолета Ка-29 и один вертолет Ка-27М прошли плановый средней ремонт и модернизацию на ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие". После чего были доставлены в регионы базирования самолётами Ил-76 Военно-транспортной авиации, где прошли окончательную сборку. В ближайшее время экипажи на обновленной авиационной технике приступят к отработке задач по прямому предназначению. В текущем году морская авиация ТОФ получит еще несколько модернизированных вертолетов.
Ка-29 - корабельный транспортно-боевой вертолёт, дальнейшее развитие вертолёта Ка-27. Разработан в ОКБ им. Н. И. Камова в начале 1980-х годов и предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов.