Морская авиация ТОФ пополнилась модернизированными вертолётами Ка-29 и Ка-27М

Сегодня две авиационные базы морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированные в Приморье и на Камчатке приняли в свой состав обновлённые вертолёты Ка-29 и Ка-27М, сообщает ЕНВ.

Два вертолета Ка-29 и один вертолет Ка-27М прошли плановый средней ремонт и модернизацию на ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие". После чего были доставлены в регионы базирования самолётами Ил-76 Военно-транспортной авиации, где прошли окончательную сборку. В ближайшее время экипажи на обновленной авиационной технике приступят к отработке задач по прямому предназначению. В текущем году морская авиация ТОФ получит еще несколько модернизированных вертолетов.