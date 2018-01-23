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В мире

22 января 2018, 16:50
Турецкие военные проводят спецоперацию в Сирии

Турецкие военные проводят спецоперацию в Сирии

Она проходит в контролируемом курдами районе сирийского города Африна

Власти Турции объявили о начале кампании "Африн", направленной на ликвидацию Отрядов народной самообороны (YPG) и их политической организации – Партии демократического союза (PYD). Анкара рассматривает эту силу как часть сирийского крыла Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией, сообщает ЕНВ.

Продвижение войск в район сирийского города следует за воздушными бомбардировками анклава. При этом, курдские ополченцы обстреливают турецкую пограничную область в ответ.

Как пишет газета The Guardian, турецкие военные продвигаются на танках вглубь Сирии. До этого турецкие бомбардировщики поразили более 150 целей в городе Африне. Кампания "Африн" является частью спецоперации "Оливковая Ветвь".

Курдские ополченцы уже ответили обстрелом турецкой стороны, в результате чего погиб один человек и 32 – получили ранения. Курдская сторона сообщает о том, что ополченцы смогли остановить движение турецкой армии, усилившееся в воскресенье утром.  

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в воскресенье, что кампания закончится в короткое время. "Это национальная борьба, – сказал он на своём выступлении. – Мы сокрушаем всех, кто выступает против нашей национальной борьбы".

Официальная Анкара была возмущена, когда Рабочая партия Курдистана начала поддерживать курдов в Сирии, что противоречит интересам Турции. Турецкое правительство называет происходящее угрозой для своей страны. В минувшее воскресенье турецкая сторона настояла на том, что операция в Африне была направлена на ликвидацию курдских ополченцев, управляющих анклавом, которые, по словам представителей турецкого МИДа, неоднократно обстреливали территорию Турции.

Вице-премьер страны Бекир Боздаг заявил на брифинге с журналистами, что кампания направлена не против курдов, а против террористической организации. Действия Анкары, по его словам, направлены на восстановление демократических институтов и инфраструктуры в регионе. Он повторил ранние заявления о том, что местное население подверглось насилию со стороны курдских ополченцев, и оно приветствует вмешательство Турции и поддерживаемых Анкарой повстанцев, участвующих в кампании. "Люди просят Турцию очистить регион и спасти их", - сказал он.

В сирийском Африне насчитывается около 600 тысяч мирных жителей. По данным турецких властей, в городе также находятся до 10 тысяч бойцов Отряда народной самообороны, являющегося боевым подразделением Высшего курдского совета (временного правительства Сирийского Курдистана в условиях гражданской войны в Сирии, - прим. ред.).

Напомним, Турция стала стороной конфликта в сирийской гражданской войне в августе 2016 года. Тогда властями страны было решено ограничить курдскую экспансию к западу от реки Евфрат. Как отмечают эксперты, наступление на Африн стало возможным после того, как Анкара получила согласие со стороны коалиции России и официальных сирийских властей. Недавно с официальным визитом в Москве побывали руководитель службы разведки и начальник штаба армии Турции.

Решение властей Турции вести военные действия против курдов уже вызвало ожесточенные споры в стане сирийской оппозиции, которая в течение многих лет пользовалась широкой поддержкой со стороны Анкары. Турецкие официальные лица пообещали провести кампанию как можно с меньшими жертвами среди гражданского населения. Но, турецкие власти предупредили, что в ходе спецоперации курдские ополченцы, скорее всего, будут использовать мирное население для защиты ключевых объектов.

Метки: Сирия, Турция

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