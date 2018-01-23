В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении "черных лесорубов"

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконной заготовке древесины в Лесозаводском районе Приморья, сообщает ЕНВ со ссылкой на УМВД края.

Установлено, что с декабря 2017 года местные жители осуществляли незаконную заготовку древесины на территории Пантелеймоновского и Курортного участковых лесничеств с последующей реализацией в пункты приема древесины. Под видом хозяйственной деятельности лесозаготовительной организации обвиняемые незаконно вырубили деревья породы ясень, ильм, дуб, липа.

Организатор нелегального бизнеса привлек своего знакомого, совместно с которым они оформили документы для придания вида законной деятельности по лесозаготовке на арендуемых участках, подготовили территорию для хранения древесины и последующего ее сбыта. Для осуществления противоправной схемы, направленной на получение денежных средств от незаконной вырубки деревьев, организаторы группы привлекали иных лиц для спиливания деревьев и последующей доставки на лесосклады. В состав группы входили 15 человек.

Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, превысил 6 миллионов рублей.

Следователями следственной части Следственного Управления УМВД России по Приморскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная рубка лесных насаждений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Задержание фигурантов проведено при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В отношении организаторов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Изъяты 10 единиц техники, пригодной для заготовки и транспортировки древесины, а также имущество, полученное в результате противоправной деятельности. По ходатайству следователя на изъятое имущество наложен арест с целью возмещения причиненного государству экологического ущерба. Расследование продолжается.