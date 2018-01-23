В Приморье построят завод по переработке вольфрама

Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко подписал соглашение с генеральным директором АО "Компания “Вольфрам”" Ефимом Плетнёвым о реализации проекта по созданию горно-обогатительных производств в Приморском крае, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Стороны договорились, в частности, о реализации проектов по обеспечению стабильной работы ООО "Лермонтовский ГОК" в приморском посёлке Светлогорье, организации производства и строительстве горно-обогатительного предприятия на базе местного месторождения в Красноармейском районе, проведении геологоразведочных работ и строительстве в крае завода по выпуску ферровольфрама.

Эти проекты предполагается реализовать в 2018-2025 годах в Пожарском, Красноармейском, Лесозаводском и других районах Приморья.

Администрация Приморья будет содействовать в предоставлении участков недр местного значения в пользование инвестору. Компания "Вольфрам" в рамках этих проектов планирует в районе месторождения в Красноармейском районе построить линию электропередач от села Рощино или малую ГЭС на реке Уссурка для производственных нужд. Также инвестор рассмотрит возможность строительства автодороги от посёлка Мельничное до производственной площадки месторождения.

Планируется также построить новый завод по переработке выпускаемого на территории Приморья вольфрамового концентрата. Объём вложений по всем этим проектам составит не менее 1,5 миллиардов рублей. По оценке инвестора, предполагается создать около 500 рабочих мест для жителей края.

Стоит отметить, что сегодня в Приморье единственный вольфрамодобывающий комбинат – "Лермонтовский ГОК", градообразующее предприятие посёлка Светлогорье. Доля произведенной на предприятии продукции на российском рынке вольфрамового концентрата составляет 35%.

С 2003 года "Лермонтовский ГОК" испытывал проблемы с добычей руды и сбытом. Год назад – в сентябре 2016 года – предприятие в очередной раз остановило работу. Простой продлился год. В октябре прошлого года комбинат посетил врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Он назначил нового директора – Юрия Данилова.

"Вижу, какие есть трудности, буду вам помогать. Привезу вам сюда инвестора, который готов вкладывать деньги, открывать разрезы", – обозначил врио Губернатора в ходе визита.

Уже в ноябре работа предприятия возобновилась. С ноября комбинат успел отгрузить заказчикам три вагона стопроцентного вольфрамового концентрата – более 73 тонн. Также осенью предприятие получило субсидию из регионального бюджета – 250 миллионов рублей на восстановление производственной деятельности. На эти средства было закуплено новое оборудование и расходные материалы. Сейчас "Лермонтовский ГОК" стабильно обеспечен заказами и на 2018 год.