Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

22 января 2018, 14:00
Провинция Аньхой в Китае пытается выделиться за счет наращивания темпов производства электромобилей

Провинция Аньхой в Китае пытается выделиться за счет наращивания темпов производства электромобилей

В китайской провинции, известной производством бытовой техники, в последние годы появилось несколько производств электромобилей

В китайской провинции Аньхой местные автопроизводители надеются на то, что электромобили отечественного производства скоро станут настолько же известными во всем мире, как и китайские высокоскоростные поезда, сообщает ЕНВ.

"Создание транспортных средств с новыми видами использования энергии соответствует национальной экологической стратегии, в которой учтены мировые стандарты сохранения энергии и меры по борьбе с изменением климата", - отметил исполнительный директор Anhui Jianghuai Automobile Group (JAC Motors) Ван Дунфэн.

Китайский регион Аньхой исторически находится в тени своих процветающих соседей – провинций Цзянсу и Чжэцзян. Тем не менее, низкие цены на региональном рынке и близость к богатому региону дельты реки Янцзы сделали Аньхой привлекательным местом для внутренних китайских производителей, в частности, здесь располагаются крупные заводы по производству электротехники Haier, Gree и Midea. Сегодня в провинции с населением около 70 миллионов человек (5% от численности населения в КНР, - прим. ред.) производится 25 процентов всех холодильников, стиральных машин, кондиционеров и телевизоров в Китае. Однако теперь провинция намерена выйти на более высокий уровень. В регионе планируют массово производить электромобили и гибридные машины.

В течение 14 лет предприятия Аньхой были главным экспортером китайских автомобилей, об этом сообщили местные чиновники во время визита, организованного министерством иностранных дел Китая в декабре прошлого года. Согласно недавнему отчету Anhui Daily, местные автопроизводители Chery, JAC и Ankai продали 126 тысяч автомобилей за рубеж за первые 11 месяцев 2017 года, в основном в Иран, Европу и Латинскую Америку.

Чтобы сделать из провинции ключевую производственную базу по производству экологических автомобилей, китайский премьер Ли Кэцян предложил заключить соглашение о партнерстве между JAC и немецким автогигантом Volkswagen во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в 2015 году. Согласно данному соглашению, Volkswagen инвестирует 10 миллиардов евро в совместные разработки и производство 40 новых моделей электромобилей к 2025 году. "В отличие от опыта работы других совместных предприятий, в нашем случае, обе стороны вносят равный технический вклад в реализуемые проекты. Мы не просто берём продукт от Volkswagen и реализуем его на китайском рынке. Речь идет именно о машинах совместного производства. Наша цель – выйти на мировой уровень, - рассказал г-н Ван. Он добавил, что JAC хочет произвести революцию, выйти за рамки типичных совместных предприятий, которые нацелены только на китайский рынок, и не создавать "иностранный" брэнд, пользующий спросом опять же только в КНР.

"Сейчас мы создаем независимый китайский бренд на основе технологий JAC и Volkswagen, который будет продаваться по всему миру. В первом квартале этого года будет выпущен спортивный внедорожник стоимостью около 41 тысячи долларов, название модели ещё не определено", - отметил в интервью Ван Дунфэн.

Отметим, что продажи топливных автомобилей в КНР упали на 20,6% до 510 892 единицы в прошлом году. Вместе с тем, за 2017 год было продано 28 263 электромобиля, что на 53,9% больше показателя 2016 года. К 2020 году JAC стремится увеличить продажи эко-транспорта в 10 раз до 300 тысяч моделей, что составит 30 процентов от общего объема продаж компании.

Китайское правительство еще не уточнило сроки планируемого в будущем запрета на продажу дизельных и бензиновых автомобилей. Впрочем, властями КНР уже были приняты меры по переориентированию рынка на выпуск электрического транспорта. В соответствии с этими мерами, начиная со следующего года, автопроизводители, производящие или импортирующие более 30 тысяч авто, должны иметь ввиду, что, по меньшей мере, 10 процентов из них должны быть электромобилями. Это число увеличится до 12 процентов в 2020 году и, как ожидается, будет расти дальше в последующие годы.

Помимо производства электромобилей, в провинцию Аньхой привлекаются новые сельскохозяйственные технологии. Одна из местных компаний недавно использовала технологию датчиков температуры и света для выращивания овощей и фруктов лучшего качества. Это помогло местным фермерам увеличить продажи помидоров, чили и дынь на четыре миллиона юаней в 2016 году.

Метки: Китай, электромобили

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Китае построили самый большой в мире очиститель воздухаВ Китае построили самый большой в мире очиститель воздуха
16 января 2018, 17:30
Экспериментальная башня находится недалеко от центра Сианя и очищает воздух в целом районе
Затонул иранский танкер, полыхавший больше недели в водах КНРЗатонул иранский танкер, полыхавший больше недели в водах КНР
15 января 2018, 13:40
Совершенно точно уже нет надежды найти членов экипажа живыми
Пожарные до сих пор тушат возгорание на танкере у берегов КНРПожарные до сих пор тушат возгорание на танкере у берегов КНР
12 января 2018, 14:10
6 января недалеко от Шанхая столкнулись иранский танкер и китайский корабль

Последние новости

В Токио прошел самый сильный снег за последние четыре годаВ Токио прошел самый сильный снег за последние четыре года
сегодня, 14:00
В стране выпало от 10 до 30 сантиметров осадков
Почти 200 нетрезвых водителей выявили сотрудники ГАИ в Приморье за прошлую неделюПочти 200 нетрезвых водителей выявили сотрудники ГАИ в Приморье за прошлую неделю
сегодня, 13:30
За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности почти 200 нетрезвых водителей в Приморье
В России может пройти амнистия в связи со 100-летием Октябрьской революцииВ России может пройти амнистия в связи со 100-летием Октябрьской революции
сегодня, 13:00
Впрочем, в профильном комитете ГД РФ относятся настороженно к законопроекту, внесенному партиями КПРФ и ЛДПР

От первого лица

Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.01.2018 17:40
Новый глава Владивостока ушел из бизнеса 1
10.01.2018 10:30
Жители Дальнего Востока назвали кандидатов, за которых будут голосовать на президентских выборах 1
11.01.2018 13:20
Работа Владивостокского цирка требует оптимизации 1
12.01.2018 13:00
В Приморье появится завод по производству газомоторного топлива 1
19.01.2018 19:10
Кормить кур антибиотиками можно, но осторожно 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+