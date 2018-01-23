Провинция Аньхой в Китае пытается выделиться за счет наращивания темпов производства электромобилей

В китайской провинции Аньхой местные автопроизводители надеются на то, что электромобили отечественного производства скоро станут настолько же известными во всем мире, как и китайские высокоскоростные поезда, сообщает ЕНВ.

"Создание транспортных средств с новыми видами использования энергии соответствует национальной экологической стратегии, в которой учтены мировые стандарты сохранения энергии и меры по борьбе с изменением климата", - отметил исполнительный директор Anhui Jianghuai Automobile Group (JAC Motors) Ван Дунфэн.

Китайский регион Аньхой исторически находится в тени своих процветающих соседей – провинций Цзянсу и Чжэцзян. Тем не менее, низкие цены на региональном рынке и близость к богатому региону дельты реки Янцзы сделали Аньхой привлекательным местом для внутренних китайских производителей, в частности, здесь располагаются крупные заводы по производству электротехники Haier, Gree и Midea. Сегодня в провинции с населением около 70 миллионов человек (5% от численности населения в КНР, - прим. ред.) производится 25 процентов всех холодильников, стиральных машин, кондиционеров и телевизоров в Китае. Однако теперь провинция намерена выйти на более высокий уровень. В регионе планируют массово производить электромобили и гибридные машины.

В течение 14 лет предприятия Аньхой были главным экспортером китайских автомобилей, об этом сообщили местные чиновники во время визита, организованного министерством иностранных дел Китая в декабре прошлого года. Согласно недавнему отчету Anhui Daily, местные автопроизводители Chery, JAC и Ankai продали 126 тысяч автомобилей за рубеж за первые 11 месяцев 2017 года, в основном в Иран, Европу и Латинскую Америку.

Чтобы сделать из провинции ключевую производственную базу по производству экологических автомобилей, китайский премьер Ли Кэцян предложил заключить соглашение о партнерстве между JAC и немецким автогигантом Volkswagen во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в 2015 году. Согласно данному соглашению, Volkswagen инвестирует 10 миллиардов евро в совместные разработки и производство 40 новых моделей электромобилей к 2025 году. "В отличие от опыта работы других совместных предприятий, в нашем случае, обе стороны вносят равный технический вклад в реализуемые проекты. Мы не просто берём продукт от Volkswagen и реализуем его на китайском рынке. Речь идет именно о машинах совместного производства. Наша цель – выйти на мировой уровень, - рассказал г-н Ван. Он добавил, что JAC хочет произвести революцию, выйти за рамки типичных совместных предприятий, которые нацелены только на китайский рынок, и не создавать "иностранный" брэнд, пользующий спросом опять же только в КНР.

"Сейчас мы создаем независимый китайский бренд на основе технологий JAC и Volkswagen, который будет продаваться по всему миру. В первом квартале этого года будет выпущен спортивный внедорожник стоимостью около 41 тысячи долларов, название модели ещё не определено", - отметил в интервью Ван Дунфэн.

Отметим, что продажи топливных автомобилей в КНР упали на 20,6% до 510 892 единицы в прошлом году. Вместе с тем, за 2017 год было продано 28 263 электромобиля, что на 53,9% больше показателя 2016 года. К 2020 году JAC стремится увеличить продажи эко-транспорта в 10 раз до 300 тысяч моделей, что составит 30 процентов от общего объема продаж компании.

Китайское правительство еще не уточнило сроки планируемого в будущем запрета на продажу дизельных и бензиновых автомобилей. Впрочем, властями КНР уже были приняты меры по переориентированию рынка на выпуск электрического транспорта. В соответствии с этими мерами, начиная со следующего года, автопроизводители, производящие или импортирующие более 30 тысяч авто, должны иметь ввиду, что, по меньшей мере, 10 процентов из них должны быть электромобилями. Это число увеличится до 12 процентов в 2020 году и, как ожидается, будет расти дальше в последующие годы.

Помимо производства электромобилей, в провинцию Аньхой привлекаются новые сельскохозяйственные технологии. Одна из местных компаний недавно использовала технологию датчиков температуры и света для выращивания овощей и фруктов лучшего качества. Это помогло местным фермерам увеличить продажи помидоров, чили и дынь на четыре миллиона юаней в 2016 году.