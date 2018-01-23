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В мире

22 января 2018, 13:30
Северная Корея отправит 22 спортсмена на Олимпиаду в Пхёнчхан

Северная Корея отправит 22 спортсмена на Олимпиаду в Пхёнчхан

Северокорейцы примут участие в олимпийских турнирах по лыжным гонкам, фигурному катанию и женскому хоккею

Северная Корея отправит 22 спортсмена, 21 журналиста, 24 члена тренерского штаба и представителей делегации на зимние игры в Южной Корее. Об этом объявил Международный олимпийский комитет на минувших выходных, сообщает ЕНВ.

Спортсмены из КНДР будут участвовать в трех видах спорта и пяти дисциплинах. Участие Северной Кореи в ОИ-2018 было окончательно принято на встрече президента МОК Томаса Баха с организаторами игр в Пхёнчхане и представителями национальных олимпийских комитетов обеих Кореей. Кроме того, на церемонию открытия Олимпиады корейские спортсмены выйдут под единым флагом. "Я уверен, что это будет очень эмоциональный момент не только для всех корейцев, но и для всего мира", - сказал Томас Бах. Он добавил, что помнит время, когда Германия была разделена и понимает каково это, жить в разделённой стране.

По данным МОК, спортсмены из Северной Кореи примут участие в трех видах спорта – лыжных гонках, фигурном катании и женском хоккее. Впервые в истории Олимпиады две страны сформируют совместную команду в женском хоккее с шайбой, которая будет соревноваться под объединенным флагом.

"Давайте не будем забывать, что такое соглашение казалось невозможным всего несколько недель назад", – отметил Бах на встрече в субботу. – В связи с этим я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность правительствам Корейской Народно-Демократической Республики и Республики Корея за то, что они сделали возможным достижение столь знакового решения".

Для того, чтобы спортсмены из КНДР смогли принять участие в ОИ-2018, МОК внес особые исключения в квоты турнира. Единая корейская хоккейная команда будет состоять из 23 южнокорейских хоккеисток и 12 – северокорейских. В заявке на каждый матч должны присутствовать 22 человека, а на лед на каждую игру должны выходить не менее трех северокорейцев и не менее трех южнокорейцев.

Напомним, Олимпийские игры в Пхенчхане будут проходить с 9 по 25 февраля. Ранее в этом месяце две Кореи провели свои первые официальные переговоры за более чем два года. Север проявил интерес к отправке делегации спортсменов и высокопоставленных правительственных чиновников на Зимнюю Олимпиаду. С тех пор стороны регулярно проводят рабочие переговоры.

В своём новогоднем обращении северокорейский лидер Ким Чен Ын показал свою готовность к диалогу, в чём его поддержали власти Южной Кореи. Данный шаг расценивается мировым сообществом в качестве важного, особенно после серии ракетных испытаний КНДР и многочисленных маневров союзников вблизи северокорейских границ.

Идея создания совместной женской сборной по хоккею с шайбой вызвала споры в Южной Корее и странах-участницах турнира. На юге полуострова высказывалось мнение о том, что создание объединенной команды привело к тому, что многие спортсмены не поехали на олимпиаду по политическим мотивам. Представители других команд высказывали соображение, что ввод команды из 35 хоккеисток обеспечит несправедливое конкурентное преимущество корейской команде на турнире.

Метки: Олимпиада, Северная Корея

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