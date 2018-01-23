Законодательное Собрание Приморского края проведет конкурс для муниципалитетов

Конкурс на лучшую организацию работы представительных органов городских округов и муниципальных районов пройдет в Приморском крае. Об этом было объявлено в ходе заседания Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательном Собрании Приморского края, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Конкурс проводится в ознаменование 80-летия со дня образования Приморского края и 20-летия со дня образования Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательном Собрании Приморского края. Как отметил спикер краевого парламента Александр Ролик, возглавляющий Совет председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательном Собрании Приморского края, конкурс направлен на выявление, поощрение и распространение лучших практик деятельности представительных органов муниципальных образований, повышение эффективности их работы и укрепление взаимодействия с ЗакСобранием Приморья, развитие молодежного парламентаризма в муниципальных образованиях края.

Конкурс, организатором которого является Законодательное Собрание Приморского края, пройдет с 1 апреля по 1 октября 2018 года. Победители будут определены в номинациях "Лучшая организация работы представительного органа городского округа Приморского края"; "Лучшая организация работы представительного органа муниципального района Приморского края"; "Лучшая организация работы представительного органа городского округа Приморского края с молодежными парламентскими структурами"; "Лучшая организация работы представительного органа муниципального района Приморского края с молодежными парламентскими структурами".

Информация о проведении конкурса будет направлена представительным органам муниципалитетов и размещена на официальном сайте Законодательного Собрания Приморского края.