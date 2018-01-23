Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

22 января 2018, 13:10
Законодательное Собрание Приморского края проведет конкурс для муниципалитетов

Законодательное Собрание Приморского края проведет конкурс для муниципалитетов

Конкурс проводится в ознаменование 80-летия со дня образования Приморского края

Конкурс на лучшую организацию работы представительных органов городских округов и муниципальных районов пройдет в Приморском крае. Об этом было объявлено в ходе заседания Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательном Собрании Приморского края, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Конкурс проводится в ознаменование 80-летия со дня образования Приморского края и 20-летия со дня образования Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательном Собрании Приморского края. Как отметил спикер краевого парламента Александр Ролик, возглавляющий Совет председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательном Собрании Приморского края, конкурс направлен на выявление, поощрение и распространение лучших практик деятельности представительных органов муниципальных образований, повышение эффективности их работы и укрепление взаимодействия с ЗакСобранием Приморья, развитие молодежного парламентаризма в муниципальных образованиях края.

Конкурс, организатором которого является Законодательное Собрание Приморского края, пройдет с 1 апреля по 1 октября  2018 года. Победители будут определены в номинациях "Лучшая организация работы представительного органа городского округа Приморского края"; "Лучшая организация работы представительного органа муниципального района Приморского края"; "Лучшая организация работы представительного органа городского округа Приморского края с молодежными парламентскими структурами";  "Лучшая организация работы представительного органа муниципального района Приморского края с молодежными парламентскими структурами". 

Информация о проведении конкурса будет направлена представительным органам муниципалитетов и размещена на официальном сайте Законодательного Собрания Приморского края.    

Метки: ЗСПК, конкурс

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Проект закона о "детях войны" реанимирует ЛДПРПроект закона о "детях войны" реанимирует ЛДПР
вчера, 19:30
Если законопроект будет принят, представителям этой категории граждан будут выплачивать по 1000 рублей в месяц
Виталий Веркеенко намерен снизить кредитное бремя ВладивостокаВиталий Веркеенко намерен снизить кредитное бремя Владивостока
19 января 2018, 17:30
На сегодняшний день сумма коммерческих займов превышает 4 миллиарда рублей
Приморские депутаты делают первые шаги в защиту прав обманутых дольщиков и детей-сиротПриморские депутаты делают первые шаги в защиту прав обманутых дольщиков и детей-сирот
18 января 2018, 14:50
Всего к категории обманутых дольщиков в крае отнесено около тысячи приморцев

Последние новости

В Токио прошел самый сильный снег за последние четыре годаВ Токио прошел самый сильный снег за последние четыре года
сегодня, 14:00
В стране выпало от 10 до 30 сантиметров осадков
Почти 200 нетрезвых водителей выявили сотрудники ГАИ в Приморье за прошлую неделюПочти 200 нетрезвых водителей выявили сотрудники ГАИ в Приморье за прошлую неделю
сегодня, 13:30
За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности почти 200 нетрезвых водителей в Приморье
В России может пройти амнистия в связи со 100-летием Октябрьской революцииВ России может пройти амнистия в связи со 100-летием Октябрьской революции
сегодня, 13:00
Впрочем, в профильном комитете ГД РФ относятся настороженно к законопроекту, внесенному партиями КПРФ и ЛДПР

От первого лица

Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.01.2018 17:40
Новый глава Владивостока ушел из бизнеса 1
10.01.2018 10:30
Жители Дальнего Востока назвали кандидатов, за которых будут голосовать на президентских выборах 1
11.01.2018 13:20
Работа Владивостокского цирка требует оптимизации 1
12.01.2018 13:00
В Приморье появится завод по производству газомоторного топлива 1
19.01.2018 19:10
Кормить кур антибиотиками можно, но осторожно 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+