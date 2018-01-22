Во Владивостоке автобус сбил женщину

В дежурную часть ГИБДД города Владивостока поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе улицы Карла Жигура. На место происшествия прибыл наряд Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи, сообщает ЕНВ со ссылкой на УМВД края.

Установлено, что 26-летний водитель, управляя автобусом Дэо, двигался со стороны улицы Тормозной в сторону Тобольской. В районе дома №2 по улице Карла Жигура совершил наезд на женщину- пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

49-летняя жительница Владивостока от полученных травм скончалась на месте ДТП, до приезда скорой медицинской помощи.

Стаж вождения водителя – 2 года. За 2017 год к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения привлекался по ч.1 ст. 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования). Штраф оплачен.

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом сотрудники полиции проводят проверку. Назначено проведение ряда экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.