Генпрокуратура опубликовала сводный план проверок на 2018 год

2018 год можно смело назвать годом предпринимательства. Так, до 31 декабря на федеральном уровне действует запрет на проведение различных плановых проверок по отношению к субъектам малого бизнеса и предпринимательства. В сводном плане Генпрокуратуры на этот год нет компаний, которые были зарегистрированы в течение последних трех лет, сообщает ЕНВ.

Опубликованные изменения не будут распространяться на деятельность субъектов бизнеса в сфере здравоохранения, образования, теплоснабжения, электроэнергетики, энергосбережения, повышения энергетической эффективности, а также в социальной сфере (то есть, в отношении тех юрлиц, которые указаны в части 9 статьи 9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"). Также проверки пройдут в тех хозяйствующих субъектах и на предприятиях, где в течение последних трёх лет были выявлены грубые нарушения закона.

Напомним, что в соответствии с частью 7 статьи 9 главы 2 Федерального закона №294 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в специальном разделе сайта Генеральной прокуратуры размещён сервис поиска по утверждённому ежегодному сводному плану проведения плановых проверок. Чтобы узнать информацию о плановых проверках, достаточно ввести ИНН и ОГРН компании, однако, как добавляют в Генпрокуратуре, делать это надо в каждом месяце и по каждому контролирующему органу.

При этом, индивидуальный предприниматель или представитель юрлица имеет возможность подать заявление об отмене проверки, если считает, что мероприятия, направленные на выявления нарушений включены в план ошибочно и в нарушении указанных требований законодательства. Как отмечают в Генпрокуратуре, если же проверки вопреки действующему запрету все же будут проведены, такие действия со стороны контролирующих органов будут расценены как противоправные, что повлечёт аннулирование их результатов.