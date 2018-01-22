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Экономика

21 января 2018, 14:00
Генпрокуратура опубликовала сводный план проверок на 2018 год

Генпрокуратура опубликовала сводный план проверок на 2018 год

Компании, которым три года и меньше, от такой участи освобождены

2018 год можно смело назвать годом предпринимательства. Так, до 31 декабря на федеральном уровне действует запрет на проведение различных плановых проверок по отношению к субъектам малого бизнеса и предпринимательства. В сводном плане Генпрокуратуры на этот год нет компаний, которые были зарегистрированы в течение последних трех лет, сообщает ЕНВ.

Опубликованные изменения не будут распространяться на деятельность субъектов бизнеса в сфере здравоохранения, образования, теплоснабжения, электроэнергетики, энергосбережения, повышения энергетической эффективности, а также в социальной сфере (то есть, в отношении тех юрлиц, которые указаны в части 9 статьи 9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"). Также проверки пройдут в тех хозяйствующих субъектах и на предприятиях, где в течение последних трёх лет были выявлены грубые нарушения закона.

Напомним, что в соответствии с частью 7 статьи 9 главы 2 Федерального закона №294 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в специальном разделе сайта Генеральной прокуратуры размещён сервис поиска по утверждённому ежегодному сводному плану проведения плановых проверок. Чтобы узнать информацию о плановых проверках, достаточно ввести ИНН и ОГРН компании, однако, как добавляют в Генпрокуратуре, делать это надо в каждом месяце и по каждому контролирующему органу.

При этом, индивидуальный предприниматель или представитель юрлица имеет возможность подать заявление об отмене проверки, если считает, что мероприятия, направленные на выявления нарушений включены в план ошибочно и в нарушении указанных требований законодательства. Как отмечают в Генпрокуратуре, если же проверки вопреки действующему запрету все же будут проведены, такие действия со стороны контролирующих органов будут расценены как противоправные, что повлечёт аннулирование их результатов.

Метки: проверки, прокуратура

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