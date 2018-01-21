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Общество

20 января 2018, 17:40
В ходе рейда Госавтоинспекция Приморья привлекла к административной ответственности 550 пешеходов

В ходе рейда Госавтоинспекция Приморья привлекла к административной ответственности 550 пешеходов

Штраф за данное нарушение составляет до 1,5 тыс. рублей

Наезд на пешехода остается одним из основных видов происшествий на территории Приморского края, с начала января он составил более 45% от общего числа автомобильных аварий. Всего зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 41 пешеход получил травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших 4 ребенка, сообщает ЕНВ со ссылкой на УМВД края.

Наибольшее число автоаварий зарегистрировано в городах Владивосток и Уссурийск: 14 и 4 соответственно. 70% ДТП произошли в рабочие дни, в утреннее или вечернее время. При этом в 40% случаев установлена вина пешеходов: переход проезжей части в аварийно опасном месте при наличии в зоне видимости оборудованного пешеходного перехода.

За прошедшие сутки в отношении пешеходов, попытавшихся перейти проезжую часть в неустановленном месте, составлено 550 административных материалов по статьям 12.29 и 12.30 КоАП РФ, предполагающим штрафные санкции в размере до 1,5 тыс. рублей. Кроме того, 7 пешеходов привлечены к административной ответственности за отсутствие на одежде световозвращающих элементов при движении в темное время суток вне населенного пункта.

Каждое подобное нарушение могло стать дорожным происшествием и иметь не только финансовые последствия, но и тяжелые человеческие травмы. Со всеми нарушителями, помимо наложения штрафных санкций, проведена разъяснительная работа.

Как показывает практика, пешеходы нередко ведут себя на дороге халатно, создавая аварийные ситуации, подвергая риску здоровье и жизнь.

По данным Госавтоинспекции Приморского края, к наиболее распространенным нарушениям ПДД со стороны пешеходов относятся:  переход через проезжую часть вне пешеходного перехода при наличии в непосредственной близости оборудованного пешеходного перехода; ходьба вдоль проезжей части при наличии и удовлетворительном состоянии тротуара.

Сотрудники ГИБДД напоминают: законодательствм Российской Федерации предусмотрена ответственность пешехода за неуплату штрафов ГИБДД. Если штраф не оплачен в установленный срок, дело передается судебному приставу. Неуплата штрафа ведет к административной ответственности:

  • к штрафу, в два раза превышающему первоначальный штраф;
  • лишению свободы на срок до 15 суток;
  • исправительным общественным работам на время до 50 часов.

Метки: МВД, пешеход

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