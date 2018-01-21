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Общество

20 января 2018, 17:20
Ка-27 и БПК "Адмирал Трибуц" ТОФ провели совместную тренировку по поиску и спасению человека на воде

Ка-27 и БПК "Адмирал Трибуц" ТОФ провели совместную тренировку по поиску и спасению человека на воде

Отрабатывались действия моряков по управлению кораблём при обеспечении взлета и посадки винтокрылой машины

В рамках отработки большим противолодочным кораблем (БПК) "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) летчики палубного вертолета Ка-27 и экипаж корабля провели в акватории залива Петра Великого тренировку по поиску и спасению людей, плавающих на воде, сообщает ЕНВ.

В ходе совместной тренировки экипаж вертолета Ка-27 выполнил более 10 взлетов и посадок на палубу БПК. В этом эпизоде отрабатывались действия моряков по управлению кораблём при обеспечении взлета и посадки винтокрылой машины. В свою очередь, экипаж Ка-27, попрактиковавшись во взлетах и посадках на корабль, осуществил поиск в заданном районе Японского моря, и обнаружил нуждающегося в помощи "человека". После чего в указанную точку с корабля была направлена скоростная лодка со спасателями. Они подняли из воды "пострадавшего", в роли которого выступал манекен, и обеспечили его доставку на БПК для оказания там первой медицинской помощи.

Сегодня же экипаж "Адмирала Трибуца" во взаимодействии с самолетами Ил-38 морской авиации ТОФ проведет учения по организации одиночным кораблем противовоздушной обороны, а также по поиску подводной лодки условного противника.

Метки: ТОФ

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