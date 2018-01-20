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Общество

19 января 2018, 19:30
Город пытается справиться с непогодой

Город пытается справиться с непогодой

Госавтоинспекция и дорожные службы работают в усиленном режиме в связи с осложнением погодных условий в Приморье

В связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков в виде снега возможно осложнение дорожной ситуации. Госавтоинспекция краевого центра переведена на усиленный вариант несения службы. Ведётся постоянный мониторинг дорожной ситуации со стороны дорожных служб, сообщает ЕНВ.

В настоящее время введено ограничение по автодороге Де-Фриз – Седанка – Патрокл для движения автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза.

На проезжей части  наблюдается снежный накат и гололедные явления, затруднено движение на спусках и подъемах. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует жителям Владивостока проявлять максимальную осторожность при движении. Для  необходимости ликвидации последствий снегопада, а также в целях обеспечения возможности работы снегоуборочной техники, ГИБДД Владивостока просит водителей не парковать свои транспортные средства вдоль проезжей части.

Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок на личном автотранспорте. В случае, когда это невозможно, настоятельно рекомендуется строго придерживаться  Правил дорожного движения:  соблюдать безопасную скорость, дистанцию и интервал, обязательно использовать ремни безопасности, детские удерживающие устройства.

Пешеходам не следует забывать о собственной безопасности, переходить дорогу только в установленных для перехода проезжей части местах. Выходить на проезжую часть можно, только оценив расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и убедившись, что переход будет безопасен. Госавтоинспекция рекомендует не отпускать на улицу несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых до улучшения погодных условий.

Как сообщили в МБУ "Содержание городских территорий", машины для нанесения противогололёдных материалов приступили к работе, а трактора-щётки и снегоочистители по-прежнему находятся на точках базирования во всех районах Владивостока и в случае усиления осадков приступят к сметанию снега к прибордюрной полосе.

Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Владивостока, по прогнозу Примгидромета сегодня, 19 января, до 20 часов сохранится снег с количеством 0,5-1 мм, высота снежного покрова составит до 1 см.

Администрация Владивостока, так же как и ГИБДД, обращается к автолюбителям с просьбой по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Это будет способствовать оперативной и качественной работе снегоуборочной техники, а также обеспечению личной безопасности. 

Метки: ГИБДД, дороги, дорожные службы, мэрия, погода, снег

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