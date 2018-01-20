Кормить кур антибиотиками можно, но осторожно

Недобросовестные российские производители периодически поставляют на стол любителей курицы некачественный продукт с "довеском" из антибиотиков и других вредных веществ. Недавняя проверка куриных бедер, проведенная "Росконтролем", в четырех из шести образцах обнаружила несоответствие действующим нормам качества. Как обстоят дела с относительно недорогим и диетическим мясом в Приморье, разбирался спецкорр ЕНВ.

Запретить лечить по закону?

На фоне неутешительных результатов, проведенной "Росконтролем" проверки, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить применение вредных веществ, в том числе, антибиотиков в пищевой промышленности на законодательном уровне. Не все эксперты согласны с данной инициативой. Тем не менее, как сообщает "Росконтроль", юристы ЛДПР уже готовят для внесения в Думу соответствующий законопроект. Владимир Жириновский заявил, что срочно даст юристам задание внести поправки в закон, "чтобы запретить использовать любые средства, которые могут иметь вредные последствия для питания".

Руководитель экспертного направления "Росконтроля" Андрей Мосов не согласен с депутатом. Ниже приведен комментарий, опубликованный от лица Мосова на сайте ведомства: "Антибиотики используются для лечения больных продуктивных животных. Их присутствие в мясе говорит о том, что были нарушены требования, согласно которым животные, получающие лечение, не должны направляться на убой в течение некоторого времени после прекращения терапии антибиотиками. И контроль необходим именно на данном участке. Отдельная проблема — кормовые антибиотики, которые дают с животным с профилактической целью, для лучшего прироста массы. Для ее решения нужны совершенно другие меры. Так или иначе, нужно бороться с антибиотиками до момента убоя, на сельскохозяйственных предприятиях. Нет оснований запрещать применение антибиотиков (как же в этом случае лечить больных животных?) и инъецирование мяса (необходимо лишь добиваться, чтобы информация о нем обязательно была указана в маркировке). Кроме того, существует множество других проблем с качеством и безопасностью мясной продукции, которые почему-то остаются за рамками инициативы", - отмечает руководитель экспертного направления " Росконтроля".

А что говорят в Приморье?

Мы поговорили с маркетологом ООО "Дальневосточная птица" Андреем Прилеповым. Кстати, данное предприятие – единственное в Приморье, занимающееся производством куриного мяса в промышленных масштабах. "Безусловно, в промышленном производстве мяса всегда будут использоваться медицинские препараты. Но важно понимать когда, как и в каком объеме их применять, то есть, работать необходимо строго с соблюдением технологий. Для контроля качества, на каждом заводе должен быть ответственно работающий приписанный врач-ветеринар, несущий ответственность за "здоровье" птицы. Чаще всего, у производителей могут возникать две проблемы: либо мясо не проходит по посеву (количество микроорганизмов), либо выявляется превышение антибиотиков. Если такие ситуации случаются, прежде всего, возникают вопросы к ветеринарной службе – "как пропустили?". То есть, врачу не может быть выгодно подходить к контролю качества "спустя рукава". Что касается нашего предприятия, в случае, если продукция не проходит контроль Санэпидстанции, она утилизируется. Могу заявить с полной ответственностью – если курица заболела, например, куриным гриппом, в большинстве случаев погибнут все особи, и лечение антибиотиками в этой ситуации бессмысленно. Валовый мор птицы приводит, как правило, к временному закрытию производства".

Эксперт рассказал, что существует масса совокупных факторов, влияющих на качество мяса. Например, кросс, то есть порода кур. "Кросс наших кур предполагает устойчивость к болезням. Если особи и болеют, то практически всегда только в "детском" возрасте. Нужно понимать, что срок жизни бройлера – всего пара месяцев. За это время птица просто не успеет заболеть и вылечиться. Поэтому антибиотики использовать нет смысла. Больных кур не лечат, а утилизируют. Также, хочу развеять миф о том, что бройлеров кормят убойными дозами стероидов "для роста". Кросс наших кур предполагает естественный быстрый набор мышечной массы птиц, так как они никогда не спят и за свою короткую жизнь очень много едят. Именно за счет кросса (породы) и большого объема грамотно подобранного питания птица быстро растет", - пояснил ЕНВ Андрей Прилепов.

Доверяй, но проверяй

Несмотря на убедительные слова производителей о высоком качестве своего продукта, перед употреблением куриного мяса сотрудники "Росконтроля" советуют покупателям обращать внимание на приобретаемый товар. Лучше всего, попробовать мясо на ощупь пальцем, если вмятина от надавливания исчезает быстро, это говорит о свежести продукта. В противном случае лучше отказаться от покупки, так как подобное приобретение чревато опасностями.

Кроме того, при выборе куриного мяса, эксперты советуют обязательно обращать внимание на его цвет. Самым вкусным считается мясо молодых кур. Оно обычно имеет светло-розовую окраску. У взрослой курицы кожа более жирная и толстая, с желтоватой окраской. Домохозяйки знают, что мясо желательно нюхать и не стесняться этого делать прямо в магазине или на рынке. У свежей курицы не должно присутствовать кислого, гнилостного запаха, а также сырости. Мясо должно приятно пахнуть и не вызывать никаких сомнений. Приобретая охлажденную курицу в упаковке, отдавайте предпочтение прозрачным вариантам. Упаковка не должна иметь никаких повреждений. Внутри нее не должно быть розовых ледяных кристалликов. Если они есть, это может быть признаком того, что курицу заморозили и вновь разморозили. И последнее: обязательным является наличие на упаковке ГОСТа и отметки о проверке в Госветнадзоре. Также должен быть государственный номер ветврача и срок хранения продукта.