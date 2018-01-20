Виталий Веркеенко намерен снизить кредитное бремя Владивостока

Администрация Владивостока направила кредиторам предложение пересмотреть процентные ставки по займам. Соответствующее обращение подписал глава города Виталий Веркеенко в первые дни после вступления в должность, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Закредитованность города – одна из серьезных проблем, стоящих на пути его развития, отметил Виталий Веркеенко. Это одна из крупнейших статей расходов городского бюджета, на сегодняшний день сумма коммерческих займов превышает 4 миллиарда рублей, при этом процентные ставки по кредитам не пересматривались.

"К сожалению, все займы оформлены в коммерческих банках на максимальном уровне лимита. При этом ставки, в связи с неоднократным снижением ключевой ставки, могут быть пересмотрены. Поэтому одним из первых моих решений на посту главы Владивостока стало обращение к основным кредиторам с предложением пересмотреть процентные ставки по кредитам. Оно аргументировано в том числе объемом кредитования и тем фактом, что с момента заключения муниципальных контрактов экономическая ситуация в стране стабилизировались, и ключевая ставка снизилась с 9,75 до 7,75%. В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейшее снижение номинальной ключевой ставки до 6-7%. Считаю справедливым и обоснованным снижение процентных ставок по кредитам города. Рассчитываю на оперативную реакцию партнёров на наше предложение", - заявил Виталий Веркеенко.

Кроме того, администрация Владивостока рассматривает возможность рефинансирования коммерческих кредитов бюджетными займами, акцентировал глава города.

"Мы уже провели соответствующие переговоры с врио губернатора края Андреем Тарасенко. Я попросил его оказать содействие в получении бюджетного кредита. В этом случае нам удастся кратно снизить процентные ставки и уменьшить кредитное бремя города, а высвободившиеся средства направить на его развитие", - подчеркнул глава Владивостока.

Виталий Веркеенко также добавил, что рациональными и целесообразными должны быть не только расходы городского бюджеты, но и доходы.

"Я глубоко погружаюсь в структуру городского бюджета, внимательно изучаю все его статьи, как расходные, так и доходные. Хочу отметить, что оптимизации требуют и те, и другие. Другими словами, нельзя необоснованно поднимать сборы, для того чтобы увеличить доходную часть бюджета. Она также требует рационального подхода. Какие-то статьи нужно пересмотреть и увеличить, а какие-то даже снизить. Чтобы решение было оптимальным и для бюджета, и для плательшиков", - отметил глава города.