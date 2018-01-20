Индийские военные провели пятое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V

Заявление о проведённых испытаниях индийские власти обнародовали спустя день после того, как страна объявила о том, что она выделила 553 миллиона долларов на переоснащение своих пограничников, в том числе, работающих на тибетской границе с Китаем, сообщает ЕНВ.

В четверг Индия успешно испытала ядерную ракету дальнего действия с одного из своих островов в Бенгальском заливе. "Это пятое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V, совершенное с мобильной пусковой установки. Испытание, в очередной раз подтвердило, нашу способность по сдерживанию агрессии сил потенциальных противников", - говорится в заявлении министерства обороны.

В последние годы Индия развивает свои ядерные и ракетные системы на фоне растущей стратегической конкуренции с Китаем. "Это испытание было основным стимулом для обороны страны", - заявили в министерстве.

Модернизация ракетного арсенала Китая заставила Нью-Дели улучшить свои системы вооружения в последние годы. Agni-V, как полагается, может нанести удар по всему Китаю. В прошлом году между двумя соседями на границе в спорном районе Гимаев вспыхнуло напряжение. Власти Индии также все больше опасаются усилий Пекина по расширению своего влияния в Индийском океане.