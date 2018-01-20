АМКОР: В Сиэтле оптовики продают кижуч и треску в полтора раза дороже, чем во Владивостоке

Согласно данным Дальневосточного центра региональных исследований (г. Владивосток), со ссылкой на информацию ряда международных рыбопромысловых интернет-порталов о ценах на морепродукты на мировых оптовых рынках, отпускная стоимость некоторых ходовых видов промысловых рыб на западе США в два и более раза превышает оптовые цены дальневосточных рыбаков, сообщает ЕНВ.

Так, оптовая стоимость потрошенного кижуча в Сиэтле в настоящее время составляет в пересчете на российскую валюту 548 руб. за килограмм. В свою очередь, тихоокеанская треска реализуется с оптовых складов Сиэтла за 2,2 $ за фунт, что в пересчете составляет 270 руб. за килограмм.

Согласно данным рыботорговая системы fishnotice, оптовая стоимость реализации дальневосточными рыбаками этих же видов рыб гораздо ниже американских цен. Кижуч реализуется со складов во Владивостоке по 360 руб. за кг, тихоокеанская треска – по 162 руб., что соответственно в 1,52 и 1,7 раза ниже, чем в Америке.

По мнению экспертов ассоциации АМКОР, реализация поручения Президента РФ о создании на Дальнем Востоке рыбных рынков, в том числе и во Владивостоке, позволит расширить доступ населения к свежей и качественной рыбной продукции по доступным ценам.