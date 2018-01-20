Власти Японии и Австралии договорились об укреплении связей в области безопасности на море

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его австралийский коллега Малкольм Тернбулл в четверг договорились о сотрудничестве в области безопасности на море в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает ЕНВ.

Лидеры стран также подтвердили необходимость максимального давления на Северную Корею для минимизации возможных ядерных и ракетных угроз. Стороны подчеркнули также свою решимость добиться скорого подписания и вступления в силу Соглашения о свободной торговле в рамках Транстихоокеанского партнерства. "На пути к реализации свободной и открытой индоокеанской стратегии я согласился углубить сотрудничество с господином Малкольмом", - сказал Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции после переговоров в Токио.

Абэ и Тернбулл подтвердили свою приверженность в реализации правил морского судоходства на основе осторожности в отношении экспансионистских амбиций Пекина в Восточном и Южно-Китайском морях, а также Индийском океане. Однако в своем совместном заявлении для прессы они не упоминали о Китае прямым текстом. Япония и Австралия разделяют общее видение развития Индо-Тихоокеанского региона, что, по словам их лидеров, является целью внешней политики данных государств.

Напомним, на прошлой неделе Токио выразил протест Пекину после обнаружения китайской подводной лодки и фрегата в водах вблизи контролируемых Японией островов Сенкаку в Восточно-Китайском море, на которые претендуют Китай и Тайвань. Канберра также расходится с Пекином в связи с критикой австралийским министром китайской помощи островным странам. Австралия считает эту помощь наигранной.

Абэ и Тернбулл также подтвердили намерение ускорить переговоры о новом договоре в сфере безопасности. В нем будет прописан правовой статус военнослужащих, находящихся в другой стране на учениях. Отмечается, что данное соглашение позволит двум странам поставлять военную технику и боеприпасы друг другу в целях облегчения проведение совместных учений. В январе прошлого года стороны уже достигли соглашения о приобретении и перекрестном обслуживании, которое позволяет им поставлять друг другу боеприпасы, воду, продукты питания и другие предметы снабжения.

В ходе интенсификации двусторонних отношений Тернбулл принял участие в специальном заседании Совета национальной безопасности Японии, став третьим иностранным лидером, удостоившийся такой чести. Ранее, в тот же день Малкольм Тернбулл также наблюдал за учениями спецподразделения по контртеррористическим операциям.

На встрече лидеров двух стран также обсуждались вопросы укрепления двусторонних экономических связей. Абэ и Тернбулл согласились как можно скорее подписать соглашение о свободной торговле. Япония, Австралия, а также девять других стран стремились к достижению соглашения после того, как президент Дональд Трамп в прошлом году вывел США из партнёрства. 11 членов согласились по всем основным пунктам договора в ноябре, во время проведения саммита АТЭС во Вьетнаме.

Малкольм Тернбулл во второй раз посетил Японию в качестве премьер-министра Австралии. Первая его поездка в страну восходящего солнца состоялась в декабре 2015 года. В ноябре он и Абэ в последний раз провели переговоры в кулуарах саммита АСЕАН на Филиппинах.