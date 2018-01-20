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Экономика

19 января 2018, 15:50
Примстат: В Приморье в 2017 году сдано в эксплуатацию боле 5 тыс. квартир

Примстат: В Приморье в 2017 году сдано в эксплуатацию боле 5 тыс. квартир

Этот показатель на 15% меньше чем в 2016 году

В Приморском крае, по предварительным данным, за счёт всех источников финансирования в 2017 году сдано в эксплуатацию 5696 квартир общей площадью 418 тыс. м2  на 15% меньше, чем в 2016 году. В краевом центре построено 111.2 тыс. м2  жилых домов, на 38% меньше прошлого года, сообщает ЕНВ со ссылкой на Примстат.

В общем вводе жилья 48% (202.3 тыс. м2) составляют жилые дома, введённые индивидуальными застройщиками. Ввод жилья населением по сравнению с прошлым годом снизился на 1%.

В сельской местности сдано 95.5 тыс. м2  жилья (23% введённого жилья по краю), на 23% больше, чем в 2016 году. Из него 81% жилья введен индивидуальными застройщиками. 

Ввод жилья осуществлён во всех городах и районах края, из них в 20 наблюдался рост к прошлому году. Наибольший рост ввода жилья достигнут в Ольгинском, Шкотовском, Кавалеровском, Пограничном, Спасском и Пожарском районах, а также в городах: Дальнегорск и Партизанск. В 13 муниципальных образованиях края ввод жилья сни­зился по сравнению с прошлым годом.

Из общей площади введённых домов на Владивосток приходится 27% жилья, Уссурийск –  24, Артем – 12, Надеждинский район – 9, Артем – 12 и Находку – 6%.

Средняя площадь одной квартиры, введенной в 2017 году, составила по краю 73.4 м2 (в том числе построенной организациями – 51.8 м2, населением – 132.4 м2).

Метки: жилье, Примстат

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