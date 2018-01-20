Власти Ю. Кореи и КНР договорились о расширении сети автомобильных паромных переправ между странами

В министерстве рыболовства Южной Кореи заявили о подписании соглашения с коллегами из КНР, окончательно достигнутое на встрече представителей профильных ведомств в китайском городе Куньмине, прошедшей 17-18 января, сообщает ЕНВ со ссылкой на информагентство "Ренхап".

"Власти Южной Кореи и Китая договорились расширить сеть автомобильных паромных переправ между двумя странами в целях удовлетворения спроса на морские транспортные операции", - говорится в заявлении министерства, которое было опубликовано сегодня, в пятницу.

Согласно соглашению, количество рейсов автомобильных паромов, работающих между портом Кунсан на юго-западном побережье Южной Кореи и портом Шидао на восточном побережье Китая, будет удвоено – с трех до шести раз в неделю. Автомобильные паромы – это специально разработанные суда, которые транспортируют как транспортные средства, так и их пассажиров.

"Официальные лица также обсудили меры безопасности для судов и пассажиров и дальнейшее расширение морских судоходных маршрутов между двумя странами", - отмчается в сообщении министерства. По данным портового управления города Инчхона, около 600 тысяч жителей республики воспользовались сервисом автомобильных паромов для поездок в Китай.