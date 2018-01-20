В Японии успешно запустили ракету-носитель Epsilon-3

Ракета-носитель Epsilon-3 выпустила на орбиту спутник Asnaro-2 примерно через 52 минуты после запуска в Космическом центре Утиноура в городе Кимоцуки префектуры Кагосима 18 января, в 6:06 утра по местному времени, сообщает ЕНВ.

"Эксперименты с запусками ракет серии Epsilon, разработанными для недорогих запусков спутников, закончились созданием третьей версии. Полноценная разработка серии начнется с Epsilon-4", - заявили в Японском агентстве аэрокосмических исследований.

Глава проекта Epsilon Такаюки Имото заявил на пресс-конференции, что его команда стремится реализовать идею создания успешной ракеты. "Эпсилон-3" длиной 26 метров и весом 95,6 тонн может нести на борту тяжелые спутники. Согласно данным японского агентства, ракета может плавно и точно выводить спутник на целевую орбиту.

Стоимость запуска спутника составила около 4,5 млрд. фунтов стерлингов. Но агентство намерено сократить расходы до 3 миллиардов фунтов в будущем. Компактный спутник Asnaro-2, который делает возможными наблюдения за поверхностью Земли даже ночью и через облака, был разработан NEC Corp. в ходе реализации финансируемого правительством Японии проекта по увеличению экспорта спутников в страны с развивающейся экономикой.