Во Владивостоке учащимся из числа детей-сирот выплачено свыше 600 тыс. рублей

Прокуратура Советского района г. Владивостока провела проверку соблюдения прав на полное государственное обеспечение до завершения обучения лиц из числа детей – сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет бюджетных средств, сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

В соответствии с действующим законодательством к полному государственному обеспечению и дополнительным гарантиям по социальной поддержке при получении профессионального образования отнесено предоставление лицам указанной категории бесплатного питания, комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, общежития, медицинского обеспечения.

При этом альтернативой предоставления перечисленных услуг является возмещение их полной стоимости до завершения обучения.

Между тем, в деятельности местного колледжа прокуратурой района выявлены факты задолженности по финансовому обеспечению детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, на общую сумму порядка 625 тыс. рублей.

Руководителю учебного заведения вносилось представление, однако в связи с непогашением задолженности, прокурор района обратился в суд в защиту интересов обучающихся указанной категории граждан.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. После направления исполнительных листов для принудительного исполнения в службу судебных приставов задолженность по финансовому обеспечению на общую сумму 625 тыс. 527 рублей выплачена учебным заведением. Нарушенные права учащихся восстановлены.