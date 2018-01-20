Дни корейского инвестора пройдут в марте во Владивостоке

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка провел официальную рабочую встречу в режиме видеоконференцсвязи с Председателем Комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея господином Сон Ен Гилем. В ходе обсуждения стороны затронули несколько ключевых вопросов сотрудничества Южной Кореи и Дальнего Востока России. Одним из первых стала тема реализации плана действий по развитию российско-корейского сотрудничества на Дальнем Востоке в рамках инициативы "9 мостов". Впервые ее озвучил Президент Республики Корея Мун Чже Ин во время выступления на пленарном заседании третьего Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2017 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

"Это наша первая встреча в формате видеоконференции. Именно о таком формате взаимодействия мы договорились с вами на встрече 6 ноября в Сеуле. Вы поддержали работу в таком формате на регулярной основе. Уверен, что это будет способствовать более динамичному наращиванию нашего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке России", - подчеркнул после приветствия сторон Александр Галушка.

Министр напомнил, что ранее в ходе рабочей поездки в Сеул передал корейским коллегам подготовленный специалистами Минвостокразвития предварительный план реализации инициативы "9 мостов" на Дальнем Востоке. Тогда стороны договорились, что в первом полугодии 2018 года приступят к работе по реализации утвержденного плана.

"Вы поддержали проведение на регулярной основе "дней корейского инвестора". Мы предлагаем провести очередной такой день 5-6 марта во Владивостоке, имея в виду и ваши предложения о проведении встреч рабочих групп по "9 мостам" с участием российских и корейских заинтересованных ведомств и организаций. В ходе такой работы важно обсудить уже реализующиеся совместные проекты, а также определить новые", - подчеркнул Александр Галушка.

По инициативе господина Сон Ен Гиля на полях "дня инвестора" будет проведено первое заседание Российско-Корейского совета по развитию бизнеса и поддержке инвестиций. С корейской стороны уже сформирован перечень участников совета, всего в него вошли 86 корейских компаний.

Следующим вопросом повестки двухсторонних переговоров стала поддержка реализации конкретных инвестиционных проектов. На сегодняшний день удалось достичь договоренности об участии корейского бизнеса в реализации проекта по строительству завода минеральных удобрений в Находке. Как отметил господин Сон Ен Гиль для корейских инвесторов сейчас главным вопросом является предоставление земли для строительства объекта.

"Также наши бизнесмены намерены участвовать в проекте по созданию рыбопромышленного комплекса на мысе Назимова и мы рассчитываем, что в ближайшее время он перейдет в активную стадию реализации. Еще один проект компании "LSnetworks" перешел к началу работу, для чего было создано предприятие во Владивостоке и надеемся, что уже на предстоящем "дне инвестора" они смогут продемонстрировать достойные результаты. Мы договорились развивать сотрудничество не только в области аквакультуры, но и по другим продуктам и услугам, в частности Корея планирует нарастить поставки СПГ из России", - сообщил Председатель Комитета.

Александр Галушка подтвердил готовность проводить консультации по наращиванию поставок в Корею ряда продуктов и услуг, в частности СПГ, произведенного на Дальнем Востоке.

Как подчеркнул глава Минвостокразвития для более эффективного двустороннего сотрудничества в Сеуле в ближайшее время будет открыт офис Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Так в настоящее время представители Агентства совместно с Корейским Агентством по содействию торговле и инвестициям "КОТРА" проводят работу по повышению информированности корейских партнеров о новой инвестиционной политике на Дальнем Востоке России, в частности, создается каталог инвестиционных возможностей на Дальнем Востоке для корейских инвесторов. А в скором времени для корейского бизнеса будет проведено "роад-шоу" дальневосточных инвестиционных проектов в таких сферах, как энергетика, аквакультура, инфраструктура, туризм, медицина и другие.

"Подтверждаем готовность к сотрудничеству в сфере здравоохранения и будем готовить межправительственное соглашение, предусматривающее создание условий для функционирования корейских медицинских учреждений на территории свободного порта Владивосток", - резюмировал министр.

В ответ господин Сон Ен Гиль отметил, что для компаний важно прояснить условия лицензирования и условия работы на Дальнем Востоке.

Еще одним из приоритетных направлений сотрудничества является логистика. По словам Председателя Комитета сейчас рассматривается вопрос создания специальной группы по развитию сотрудничества в этой области.

"Возможно, мы создадим предприятие по развитию сотрудничества в логистическо-транспортной сфере. Также мы рассматривали возможность реализации проекта терминала в порту Зарубино, считаем, что его необходимо создавать в трехстороннем формате с Китаем ,чтобы обеспечить больший грузопоток. Для этого надо будет провести трехсторонние переговоры Россия –Китай-Корея. А также мы приветствуем вашу помощь по восстановлению проекта "Хасан – Раджин", - поделился господин Сон Ен Гиль.

В завершении стороны рассмотрели меры по увеличению товарооборота между странами.

"В первом квартале нового года нам нужно провести совместную работу по анализу продовольственного баланса Дальнего Востока России и Республики Корея, чтобы определить те области сельскохозяйственного производства, в которых мы можем сотрудничать, а не конкурировать. Мы готовы подготовить план указанной работы для дальнейшей работы с Минсельхозом Кореи", - предложил министр России.

Господин Сон Ен Гиль сказал, что это хорошая инициатива и она обязательно будет реализована. Он пригласил всех участников встречи на предстоящие Олимпийские игры в Пхёнчане и подчеркнул, что корейская сторона поддерживает решение российских спортсменов участвовать в Играх.

"Мы приветствуем, решение российских спортсменов участвовать в индивидуальном порядке в Олимпиаде. Планируем активизировать группу поддержки для поддержки этих спортсменов", - рассказал он.