Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись

Миссия Дальневосточного представительства "Сколково" заключается в развитии стартап-сообщества на территории Дальнего Востока. О грантовой и инвестиционной поддержке, привлечении федеральных и региональных компаний к сотрудничеству и многом другом ЕНВ рассказал менеджер проектов Дальневосточного представительства "Сколково" Илья Мирин.

Менеджер проектов Дальневосточного представительства "Сколково" Илья Геннадьевич Мирин, 1987 года рождения. Уроженец Владивостока, из семьи служащих. Закончил ДВГТУ. Занимался разработкой программного обеспечения в российских и зарубежных компаниях. В 2015 году перешел работать в Фонд Сколково в только что созданное Дальневосточное Представительство.

Илья Геннадьевич, уже четвертый год пошел, как на Дальнем Востоке работает Представительство фонда "Сколково". Каковы итоги его деятельности? Например, Вы предполагали, что к 2017 году количество дальневосточных проектов, которые дойдут до "Сколково", вырастет до 50-ти. Так ли это, или задумки превзошли ожидания?

До 50-ти участников вырасти не получилось, потому, что несколько сильных проектов настолько выросли, что покинули ДФО и обосновались в Москве, в "Большом Сколково". Кроме того, несколько проектов закрылись, потому что их технологии "не выстрелили". А один проект так развился, что просто вышел за рамки "Сколково". Так что в минувший год мы придерживались уровня под 40 проектов.

Какой вес имеет Дальний Восток для "Сколково" сегодня?

Дальний Восток находится в фокусе региональной политики "Сколково" и ничем не уступает в этом смысле другим регионам России.

Можно ли рассказать подробнее о наиболее интересных проектах?

Когда журналисты задают этот вопрос, всегда сложно подобрать слова в ответ. Мы тщательно бережем коммерческую тайну участников, можно ненароком что-то важное выболтать. Поэтому конкретно про проекты говорить не буду. Скажу, что почти половину участников "Сколково" на Дальнем Востоке из Владивостока - 17 компаний. Большинство из них в области IТ и медицинских технологий. В этом мы также соответствуем общероссийским тенденциям.

А по каким критериям вы отбираете проекты? Качество, перспектива, коммерческий интерес, наука?

Существует пять критериев: преимущество технологии перед мировыми аналогами, потенциал коммерциализации, физическая реализуемость проекта, способность команды проекта осуществить его и достаточность предоставленных заявителем материалов. Оценивает проекты независимая комиссия экспертов, в том числе иностранных, которые не работают в Фонде. Так что это эксперты отбирают, а не мы.

Когда представительство создавалось, вы рассказывали СМИ, что предполагается преобладание проектов, которые невозможно сделать в другом регионе России, например, связанные с морем. Все так и получилось в итоге?

Нет, эта гипотеза не оправдалась. У нас только 2-3 проекта, которые можно расценивать как нереализуемые в других регионах по техническим причинам. В остальном, все тенденции примерно соответствуют федеральным. Разве что, у нас непропорционально больше проектов в области сельского хозяйства. Сложно сказать почему. Вероятно, это сейчас востребовано на рынке Азии.

Может ли сам фонд формировать запрос на проекты? И в чем именно заключается поддержка фонда?

Запрос все-таки изначально формирует Правительство. Фонд может его только структурировать. Проекты поддерживаем грантами, налоговыми и иными льготами, предоставляем надежные сервисы в области защите ИС, таможни, а также по другим востребованным направлениям.

Расскажите немного подробнее о Startup Tour? Принять участие в этом конкурсе может любой человек?

Да, необходимо подать заявку в установленной форме, и если она пройдет отбор, то нужно будет принять участие в очном конкурсе. В этом году на дальнем Востоке проводим стартап тур на Сахалине.

Сколько денег уже выдал фонд за все это время на Дальнем Востоке, и на какие суммы можно рассчитывать?

Было выдано несколько десятков миллионов рублей. Суммы разные, на ДВ в основном миллион-два, как правило, дальневосточники не подают заявки на большие гранты.

Сколько людей работает в представительстве "Сколково" на Дальнем Востоке сегодня? Это число меняется со временем?

В Представительстве сейчас трудятся четыре человека. Я думаю, что этого вполне достаточно. Плодить огромный штат смысла нет, лучше подбирать грамотных и компетентных людей.

Личный вопрос: что лично для Вас изменилось в жизни, когда Вы стали менеджером проектов Дальневосточного представительства "Сколково"?

Это совсем другая по типу работа, чем та, к которой я привык. В остальном мой подход к снаряду не поменялся.