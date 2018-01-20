Примстат: Задолженность по зарплате в Приморье на начало 2018 года составила 472.1 млн. рублей

По состоянию на 1 января 2018 года просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности (по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства) составила 472.1 млн. рублей. Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций. Из общей суммы просроченной задолженности 298.2 млн. рублей (63%) приходилось на задолженность, образовавшуюся в 2016 году, 135.5 млн. рублей (29%) – в 2015 году и ранее, сообщет ЕНВ.

Основная часть невыплат приходится на работников ОАО "Радиоприбор" – 398.2 млн. рублей или 84% общей суммы. Невыплаты начались с июня 2015 года. Переводы сумм на заработную плату Министерством обороны РФ были крайне нерегулярны, и на каждого из 1195 работников скопилось в среднем 333 тыс. рублей неполученного заработка. В настоящее время предприятие находится в стадии ликвидации, работники уволены.

Другие организации, имеющие долги по выплате заработной плате, также имеют статус банкрота. Около 27.8 млн. рублей долга по заработной плате скопилось 104 работникам ОАО "Портбункер" в г. Находка (267 тыс. рублей каждому). На ЗАО "Приморская горнорудная компания "Восток"" в г. Дальнегорске задержка в выплате зарплаты 14 млн. рублей 152 работникам (92.4 тыс. рублей). В г. Уссурийске АО "Приморвзрывпром" должен 114 работникам сумму в размере 11.3 млн. рублей (99.2 тыс. рублей) и ЗАО "Спасский арматурный завод" – 10.6 млн. рублей 101 работнику (104.5 тыс. рублей).