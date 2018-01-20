"Аврора" объявила зимнюю распродажу авиабилетов

В этот период можно приобрести билеты и отправиться в путешествие по сниженной стоимости по следующим направлениям:

Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский (и обратно) – от 5640 руб.,

Южно-Сахалинск-Саппоро – от 10960 руб.,

Владивосток – Токио - от 7195 руб.,

Владивосток – Благовещенск – от 5500 руб.,

Владивосток – Комсомольск-на-Амуре – от 2700 руб.,

Хабаровск – Благовещенск – от 3700 руб.,

Хабаровск – Дальнереченск – от 1700 руб.,

Хабаровск – Нерюнгри – от 4000 руб.,

Хабаровск – Ноглики – от 4190 руб.,

Хабаровск – Шахтёрск – от 3700 руб.,

Хабаровск – Тында – от 5640 руб.

Стоимость перевозок указана в одну сторону с учётом сборов.