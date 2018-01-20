"Аврора" объявила зимнюю распродажу авиабилетов

Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", объявляет о зимней распродаже авиабилетов по многим направлениям из Южно-Сахалинска, Владивостока и Хабаровска. Акция продлится до окончания зимнего сезона выполнения полётов – до 24 марта 2018 года, сообщает ЕНВ.
В этот период можно приобрести билеты и отправиться в путешествие по сниженной стоимости по следующим направлениям:
- Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский (и обратно) – от 5640 руб.,
- Южно-Сахалинск-Саппоро – от 10960 руб.,
- Владивосток – Токио - от 7195 руб.,
- Владивосток – Благовещенск – от 5500 руб.,
- Владивосток – Комсомольск-на-Амуре – от 2700 руб.,
- Хабаровск – Благовещенск – от 3700 руб.,
- Хабаровск – Дальнереченск – от 1700 руб.,
- Хабаровск – Нерюнгри – от 4000 руб.,
- Хабаровск – Ноглики – от 4190 руб.,
- Хабаровск – Шахтёрск – от 3700 руб.,
- Хабаровск – Тында – от 5640 руб.
Стоимость перевозок указана в одну сторону с учётом сборов.