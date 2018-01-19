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Общество

18 января 2018, 23:20
Александр Ушаков назначен новым руководителем отдела МВД России по городу Партизанск

Денис Волосухин назначен новым руководителем отдела МВД России по городу Партизанску

Ранее он занимал должность заместителя начальника отдела МВД России по городу Партизанску

Начальник УМВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев в рамках рабочей поездки посетил отдел МВД  России по городу Партизанску. В актовом зале в присутствии личного состава Николай Афанасьев объявил приказ о назначении начальником отдела МВД России по городу Партизанску подполковника полиции Дениса Волосухина, сообщает ЕНВ.

Денис Волосухин начал службу в органах внутренних дел в 2004 году после окончания Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России. Прошел все ступени служебного роста, начиная с  должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска второго отдела милиции УВД города Находка.

С 2016 года проходил службу в должности заместителя начальника отдела МВД России по городу Партизанску - начальника полиции.

Николай Афанасьев поставил перед новым руководителем территориального органа конкретные задачи по решению актуальных проблем правоохранительной направленности, заострил внимание на приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел и необходимости тесного взаимодействия с представителями общественных организаций.

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Метки: МВД, назначение

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