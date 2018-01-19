Денис Волосухин назначен новым руководителем отдела МВД России по городу Партизанску

Денис Волосухин начал службу в органах внутренних дел в 2004 году после окончания Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России. Прошел все ступени служебного роста, начиная с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска второго отдела милиции УВД города Находка.

С 2016 года проходил службу в должности заместителя начальника отдела МВД России по городу Партизанску - начальника полиции.

Николай Афанасьев поставил перед новым руководителем территориального органа конкретные задачи по решению актуальных проблем правоохранительной направленности, заострил внимание на приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел и необходимости тесного взаимодействия с представителями общественных организаций.