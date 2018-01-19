Трамваи во Владивостоке работать не перестанут

На улице Борисенко во Владивостоке трамвайная линия при ремонте канализационного коллектора повреждена не будет, сообщают ЕНВ со ссылкой на администрацию приморского края.

В ходе пресс-конференции, которая прошла сегодня, 18 января, вице-губернатор Приморья Гагик Захарян заявил, что в настоящее время рассматривается несколько технических решений по вводу в эксплуатацию канализационного коллектора, проложенного под трамвайной линией.

"Существующий коллектор мы убирать уже не будем, хотя размещение его в этом месте и под трамвайными путями вызывает много вопросов. В строительство коллектора вложены большие средства, при этом сооружение уже требует ремонта. Но и трамвайное движение сохраним – трамвай нужен людям, и лишить их этого транспорта мы не имеем права", – сказал Гагик Захарян.

По его словам, для запуска коллектора привлечены специалисты из Санкт-Петербурга, которые совместно с приморскими коллегами помогут выработать оптимальный вариант решения этой проблемы.

Гагик Захарян, также, отметил, что в ситуации на Борисенко будет найдено наименее затратное и наиболее эффективное решение, чтобы не было необходимости повторно вкладывать туда средства.

В ходе пресс-конференции генеральный директор Приморского водоканала Руслан Кудельский дополнил, что уже существует план по полноценному запуску всех очистных сооружений Владивостока.

"Сейчас очищается 75% канализационных стоков города. В этом году планируем переключить на очистные до 95% всех стоков, которые сбрасываются в бухту Золотой Рог, а уже в 2019 году – оставшиеся", – пояснил руководитель Примводоканала, добавив, что совместно с администрацией Владивостока проводится работа по выявлению несанкционированных стоков и заведению их на очистные сооружения города.