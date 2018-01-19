Трамваи во Владивостоке работать не перестанут

Специалисты смогут провести ремонт коллектора без повреждения трамвайной линии
На улице Борисенко во Владивостоке трамвайная линия при ремонте канализационного коллектора повреждена не будет, сообщают ЕНВ со ссылкой на администрацию приморского края.
В ходе пресс-конференции, которая прошла сегодня, 18 января, вице-губернатор Приморья Гагик Захарян заявил, что в настоящее время рассматривается несколько технических решений по вводу в эксплуатацию канализационного коллектора, проложенного под трамвайной линией.
"Существующий коллектор мы убирать уже не будем, хотя размещение его в этом месте и под трамвайными путями вызывает много вопросов. В строительство коллектора вложены большие средства, при этом сооружение уже требует ремонта. Но и трамвайное движение сохраним – трамвай нужен людям, и лишить их этого транспорта мы не имеем права", – сказал Гагик Захарян.
По его словам, для запуска коллектора привлечены специалисты из Санкт-Петербурга, которые совместно с приморскими коллегами помогут выработать оптимальный вариант решения этой проблемы.
Гагик Захарян, также, отметил, что в ситуации на Борисенко будет найдено наименее затратное и наиболее эффективное решение, чтобы не было необходимости повторно вкладывать туда средства.
В ходе пресс-конференции генеральный директор Приморского водоканала Руслан Кудельский дополнил, что уже существует план по полноценному запуску всех очистных сооружений Владивостока.
"Сейчас очищается 75% канализационных стоков города. В этом году планируем переключить на очистные до 95% всех стоков, которые сбрасываются в бухту Золотой Рог, а уже в 2019 году – оставшиеся", – пояснил руководитель Примводоканала, добавив, что совместно с администрацией Владивостока проводится работа по выявлению несанкционированных стоков и заведению их на очистные сооружения города.
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