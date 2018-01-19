Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

18 января 2018, 22:40
Трамваи во Владивостоке работать не перестанут

Трамваи во Владивостоке работать не перестанут

Специалисты смогут провести ремонт коллектора без повреждения трамвайной линии

На улице Борисенко во Владивостоке трамвайная линия при ремонте канализационного коллектора повреждена не будет, сообщают ЕНВ со ссылкой на администрацию приморского края.

В ходе пресс-конференции, которая прошла сегодня, 18 января, вице-губернатор Приморья Гагик Захарян заявил, что в настоящее время  рассматривается несколько технических решений по вводу в эксплуатацию канализационного коллектора, проложенного под трамвайной линией.

"Существующий коллектор мы убирать уже не будем, хотя размещение его в этом месте и под трамвайными путями вызывает много вопросов. В строительство коллектора вложены большие средства, при этом сооружение уже требует ремонта. Но и трамвайное движение сохраним – трамвай нужен людям, и лишить их этого транспорта мы не имеем права", – сказал Гагик Захарян.

По его словам, для запуска коллектора привлечены специалисты из Санкт-Петербурга, которые совместно с приморскими коллегами помогут выработать оптимальный вариант решения этой проблемы.

Гагик Захарян, также, отметил, что в ситуации на Борисенко будет найдено наименее затратное и наиболее эффективное решение, чтобы не было необходимости повторно вкладывать туда средства.

В ходе пресс-конференции генеральный директор Приморского водоканала Руслан Кудельский дополнил, что уже существует  план по полноценному запуску всех очистных сооружений Владивостока.

"Сейчас очищается 75% канализационных стоков города. В этом году планируем переключить на очистные до 95% всех стоков, которые сбрасываются в бухту Золотой Рог, а уже в 2019 году – оставшиеся", – пояснил руководитель Примводоканала, добавив, что совместно с администрацией Владивостока проводится работа по выявлению несанкционированных стоков и заведению их на очистные сооружения города.

Метки: трамвай

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Последние новости

Дни корейского инвестора пройдут в марте во ВладивостокеДни корейского инвестора пройдут в марте во Владивостоке
сегодня, 13:20
На мероприятии будет проведено первое заседание Российско-Корейского совета по развитию бизнеса и поддержке инвестиций
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылисьИлья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
сегодня, 13:00
Руководитель Дальневосточного представительства "Сколково" рассказал о работе фонда во Владивостоке
Примстат: Задолженность по зарплате в Приморье на начало 2018 года составила 472.1 млн. рублейПримстат: Задолженность по зарплате в Приморье на начало 2018 года составила 472.1 млн. рублей
сегодня, 12:20
Основная часть невыплат приходится на работников ОАО "Радиоприбор"

От первого лица

Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.01.2018 17:40
Новый глава Владивостока ушел из бизнеса 1
10.01.2018 10:30
Жители Дальнего Востока назвали кандидатов, за которых будут голосовать на президентских выборах 1
11.01.2018 13:20
Работа Владивостокского цирка требует оптимизации 1
12.01.2018 13:00
В Приморье появится завод по производству газомоторного топлива 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+