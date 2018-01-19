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Экономика

18 января 2018, 21:40
Семейная ипотека заработала во Владивостоке

Семейная ипотека заработала во Владивостоке

Среди первых банков, поддержавших демографическую инициативу президента – "Российский капитал" и ВТБ

АИЖК и банк "Российский капитал" запустили программу "Семейная ипотека с государственной поддержкой" по ставке 6% годовых и начали прием заявок от заемщиков, в семьях которых рождается второй или третий ребенок. Выдача ипотечных кредитов по программе начнется уже в январе 2018 года. Другим банком, который начал проем ипотечных заявок по новой госпрограмме, стал ВТБ – один из лидеров на рынке ипотечного кредитования, сообщает ЕНВ.

Ранее президент Владимир Путин объявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6% для семей, где рождается второй или третий ребенок.

Программой могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. рождается второй или третий ребенок. Заявку на ипотечный кредит "Семейная ипотека с государственной поддержкой" заемщики могут подать во всех офисах банка "Российский капитал", где выдается ипотека. Со стандартным пакетом документов необходимо предоставить свидетельства о рождении ребенка.

В рамках государственной программы заемщики могут взять льготный кредит на покупку квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика, а также рефинансировать уже существующий кредит, оформленный ранее на покупку жилья в новостройке. При рефинансировании заемщику будет выдан новый кредит, сумма которого не должна превышать 80% стоимости жилья, находящегося в залоге. По программе можно рефинансировать действующий кредит, который выдан не позднее, чем за 6 месяцев до подачи заявки на новый кредит, и по нему не было просрочек.

Государственная поддержка предусматривает сниженную ипотечную ставку 6% годовых в течение трех лет при рождении второго ребенка и пяти лет - при рождении третьего ребенка. В случае, если в период действия льготной ставки в семье родится третий ребенок, то общий льготный период будет достигать 8 лет. По истечении льготного срока ставка по кредиту будет установлена на уровне ключевой ставки Банка России на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2%.

Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 20%. Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области составляет 8 млн руб., для других регионов – 3 млн руб., срок кредита от 3 до 30 лет. В рамках программы заемщики могут использовать материнский капитал, а также воспользоваться опцией "Проще простого" (ипотека по двум документам) и "Справка о доходах по форме кредитора".

Метки: ипотека

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