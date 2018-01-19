К 2025 году электромобили Nissan составят более 50% от общих продаж автоконцерна в Европе и Японии

Президент Nissan Motor Co. Хирото Сайкава заявил, что более половины автомобилей, которые компания продаст в Японии и Европе в 2025 году, будут работать на электродвигателе, сообщает ЕНВ.

Во время своей поездки в США, Сайкава также поделился тем, что к 2022 году число электромобилей, которые поставит автоконцерн на данные рынки, достигнет 40 процентов от всего объёма автомобилей производителя. В то же году этот показатель достанет 30% в Китае и 20% – в США.

По словам главы "Ниссана", переход автолюбителей на электромобили состоится не потому что, им важно заботиться об экологии, а из-за того, что новые электромобили будут еще более комфортными и технологичными по сравнению с машинами на бензиновом двигателе. Сайкава также обратил внимание на то, что модельный ряд бренда Infiniti начнут переделывать под электромобили к 2021 году.

Компания планирует укрепить своё лидерство в сфере производства экологических транспортных средств. Внедряя передовые технологии, например, режим самостоятельного вождения, компания стремится вернуть доверие потребителей после того, как в прошлом году было выявлено, что на заводах Nissan проверки на выпуске автомобилей проводили неквалифицированные рабочие.

Глава корпорации также дал прогноз того, что рынок электромобилей в Японии и Европе будет развиваться быстрее, чем в США. Он добавил, что эти регионы обладают наибольшим потенциалом для электромобилей, и что компания намерена активно продавать свои модели именно там.

Американская Ford Motor Co. объявила в воскресенье, что к 2022 году она инвестирует около 11 миллиардов долларов в развитие электромобилей и инфраструктуры для подзарядок транспортных средств. Похоже, на мировом рынке автомобилей ужесточается конкуренция за доминирование в сфере производства электромобилей.

Бренд Infiniti занимает не столь прочные позиции на мировом рынке, как Lexus или немецкие бренды. Сайкава сказал, что хочет превратить Nissan Infiniti в "премиальный бренд, который характеризуется тем, что он полностью работает на электричестве".

Что касается скандала, связанного с инспекциями, осуществляемыми со стороны неквалифицированных рабочих, Хирото Сайкава отметил, что компания не допустит этого снова, а показатели производства продаж вскоре выйдут на прежний уровень.

Напомним, скандал в Nissan негативно повлиял на развитие компании. Недавно выяснилось, что компания продала значительно меньше машин в октябре-декабре по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Сайкава выразил желание, чтобы японские автопроизводители вернулись к своим обычным темпам производства к концу 2018 года.