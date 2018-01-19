Примгидромет прогнозирует обмеление рек на юге Приморского края

Уровень воды в реках южного и западного Приморья из-за нехватки снега может понизиться до минимума. Об опасностях природных аномалий рассказал СМИ руководитель Примгидромета Борис Кубай, сообщает ЕНВ.

По словам главного гидрометеоролога Приморья Бориса Кубая, "реки Приморского края вошли в зиму с относительно низкой водностью, которая за декабрь в среднем составила 30-75 % нормы. Тем самым наметились предпосылки маловодья, особенно - на юге края".

Если в северных и центральных районах края снегозапасы составляют 130-180% нормы, то в южных - не дотягивают и до 50%. Учитывая сложившийся зимой тип атмосферной циркуляции, можно предположить, что снегонакопление в бассейне реки Уссури будет продолжаться до марта, обеспечивая неплохой приток талых вод. В южной же половине Приморья, скорее всего, дальнейшее истощение русловых запасов будет продолжаться до марта, на отдельных участках водность может достигнуть минимальных исторических значений.

Соответственно, южным и западным районам края, как считает Борис Кубай, "нужно готовиться к маловодью". Гидрометеоролог не исключает ситуации 2003 года, когда Владивосток остался практически без воды.

"С одной стороны, я бы не стал никого сильно пугать, поскольку на сегодня наполняемость нашего главного Артёмовского водохранилища превышает 80 %, а это существенно выше того, что было в начале 2003 года. С другой стороны, невооружённым глазом видно, насколько истощены малые водохранилища, а на весенние дожди и, соответственно, на притоки, надежды немного. К тому же должен напомнить, что в 2003 году не помог своими дождями даже август", - резюмирует свой прогноз Борис Кубай.