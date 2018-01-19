Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

19 января 2018, 09:30
Примгидромет прогнозирует обмеление рек на юге Приморского края

Примгидромет прогнозирует обмеление рек на юге Приморского края

Север, при этом, весной ждут обычные паводки

Уровень воды в реках южного и западного Приморья из-за нехватки снега может понизиться до минимума. Об опасностях природных аномалий рассказал СМИ руководитель Примгидромета Борис Кубай, сообщает ЕНВ.

По словам главного гидрометеоролога Приморья Бориса Кубая, "реки Приморского края вошли в зиму с относительно низкой водностью, которая за декабрь в среднем составила 30-75 % нормы. Тем самым наметились предпосылки маловодья, особенно - на юге края".

Если в северных и центральных районах края снегозапасы составляют 130-180% нормы, то в южных - не дотягивают и до 50%. Учитывая сложившийся зимой тип атмосферной циркуляции, можно предположить, что снегонакопление в бассейне реки Уссури будет продолжаться до марта, обеспечивая неплохой приток талых вод. В южной же половине Приморья, скорее всего, дальнейшее истощение русловых запасов будет продолжаться до марта, на отдельных участках водность может достигнуть минимальных исторических значений.

Соответственно, южным и западным районам края, как считает Борис Кубай, "нужно готовиться к маловодью". Гидрометеоролог не исключает ситуации 2003 года, когда Владивосток остался практически без воды.

"С одной стороны, я бы не стал никого сильно пугать, поскольку на сегодня наполняемость нашего главного Артёмовского водохранилища превышает 80 %, а это существенно выше того, что было в начале 2003 года. С другой стороны, невооружённым глазом видно, насколько истощены малые водохранилища, а на весенние дожди и, соответственно, на притоки, надежды немного. К тому же должен напомнить, что в 2003 году не помог своими дождями даже август", - резюмирует свой прогноз Борис Кубай.

Метки: обмеление рек, примгидромет

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Во Владивостоке учащимся из числа детей-сирот выплачено свыше 600 тыс. рублейВо Владивостоке учащимся из числа детей-сирот выплачено свыше 600 тыс. рублей
сегодня, 13:50
Суд удовлетворил исковые требования прокурора в отношении местного колледжа
"Аврора" объявила зимнюю распродажу авиабилетов"Аврора" объявила зимнюю распродажу авиабилетов
сегодня, 11:40
Акция продлится до 24 марта
Денис Волосухин назначен новым руководителем отдела МВД России по городу ПартизанскуДенис Волосухин назначен новым руководителем отдела МВД России по городу Партизанску
вчера, 23:20
Ранее он занимал должность заместителя начальника отдела МВД России по городу Партизанску

Последние новости

Дни корейского инвестора пройдут в марте во ВладивостокеДни корейского инвестора пройдут в марте во Владивостоке
сегодня, 13:20
На мероприятии будет проведено первое заседание Российско-Корейского совета по развитию бизнеса и поддержке инвестиций
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылисьИлья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
сегодня, 13:00
Руководитель Дальневосточного представительства "Сколково" рассказал о работе фонда во Владивостоке
Примстат: Задолженность по зарплате в Приморье на начало 2018 года составила 472.1 млн. рублейПримстат: Задолженность по зарплате в Приморье на начало 2018 года составила 472.1 млн. рублей
сегодня, 12:20
Основная часть невыплат приходится на работников ОАО "Радиоприбор"

От первого лица

Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.01.2018 17:40
Новый глава Владивостока ушел из бизнеса 1
10.01.2018 10:30
Жители Дальнего Востока назвали кандидатов, за которых будут голосовать на президентских выборах 1
11.01.2018 13:20
Работа Владивостокского цирка требует оптимизации 1
12.01.2018 13:00
В Приморье появится завод по производству газомоторного топлива 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+