Примгидромет: Аномальные морозы накроют Приморье

Аномальные для января морозы придут в Приморский край на следующей неделе, сообщают ЕНВ со ссылкой на Примгидромет.

Начиная с 22 января, сильные морозы накроют Приморский край. Температура воздуха в регионе будет в среднем ниже климатической нормы более чем на 7 градусов. В некоторых районах температура опустится до -40 градусов и даже ниже.

В ночь 20 января начнется усиление северного ветра, ожидается снег. Температура воздуха в крае будет варьироваться от 15 до 21 градуса ниже нуля в ночное время.

В ночь с субботы на воскресение во Владивостоке возможно выпадение осадков в виде снега. Температура воздуха составит от -11 до -13 градусов ночью и от -7 до -10 градусов в дневное время. В воскресенье осадков не ожидается, поднимется ветер, температура воздуха пойдет на понижение и будет составлять от -14 до -16 градусов.